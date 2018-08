FORSVARER PRESIDENTEN: Sarah Sanders møtte pressen onsdag kveld norsk tid. Foto: MARY F. CALVERT / REUTERS

Sarah Sanders: Trumps tvitring er ingen ordre, det er en mening

Publisert: 02.08.18 01:15

Pressetalsperson for Det hvite hus, Sarah Sanders, understreker at presidentens Twitter-melding om at justisministeren bør stoppe etterforskningen øyeblikkelig ikke er en ordre, men en meningsytring.

Sanders opplyser dette til pressen onsdag kveld, etter at en rad Twitter-meldinger fra president Donald Trump skapte reaksjoner hos flere.

Trump tvitret flere meldinger om den pågående rettssaken mot hans tidligere kampanjesjef Paul Manafort og om etterforskningen til spesialetterforsker Mueller.

I en serie på sju meldinger gjentok han sine tidligere anklager om at undersøkelsen av mulig Russland-samrøre i valgkampen er en heksejakt, og antydet også at Manfort blir behandlet verre enn mafiasjefen Al Capone.

I den tredje meldingen i rekken, skrev han også: «justisminister Jeff Sessions burde stoppe denne manipulerte heksejakten øyeblikkelig, før den sverter landet vårt ytterligere.»

Flere reagerte på denne meldingen og tolket den som om presidenten oppfordrer justisministeren til å stoppe etterforskningen.

Adam Schiff, demokratenes ledende representant i etterretningskomiteen i Representantenes hus, tvitret:

«Presidenten i USA ba akkurat justisministeren sin stoppe en etterforskning der presidenten, hans familie og hans valgkampanje kan være involvert. Dette er et forsøk på å drive obstruksjon mot rettssystemet ved å skjule seg rett under nesene våre. USA må aldri akseptere det.»

Men på en pressekonferanse senere onsdag, avviste pressetalsperson for Det hvite hus, Sarah Sanders, at presidenten driver med obstruksjon mot rettssystemet.

– Det er ingen ordre, det er presidentens mening. Og det er latterlig med all korrupsjonen og løgnene som har startet denne heksejakten. Presidenten har sett dette utspille seg, men han ønsker også at det tar slutt, og vi ser fram mot det, sier hun på pressekonferansen, blant annet gjengitt av Fox News.

Det er heller ikke lenger Sessions som har overoppsyn med Mueller-etterforskningen. Han erklærte seg inhabil i fjor og det er visejustisminister Rod Rosenstein nå har overoppsynet med Muellers virksomhet. Elleve republikanere gikk nylig sammen om å forsøke å stille Rosenstein for riksrett .

– Presidenten kjemper tilbake. Han sier sin mening, og gjør det klart og tydelig. Han uttrykker frustrasjonen over korrupsjonsnivået vi har sett ved folk som James Comey, Peter Strzok og Andrew McCabe. Det er ingen grunn til at han ikke skal kunne ytre sin mening, legger Sanders til.