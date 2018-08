PRESIDENTMEDALJE: Bolivias president Evo Morales med presientbånd og medalje i januar 2016. Onsdag ble de stjålet. Foto: Juan Karita / AP/ TT NYHETSBYRÅN

Boliviansk presidentmedalje stjålet mens vokteren var på bordell

Publisert: 08.08.18 23:44 Oppdatert: 09.08.18 00:34

En verdifull, nesten 200 år gammel medalje som symboliserer presidentens makt i Bolivia, ble stjålet og gjenfunnet kort tid etter, mens vakten som skulle passe på den var på bordell.

Den forgylte medaljen er pyntet med diamanter og stammer fra begynnelsen av 1800-tallet. Den ble ifølge ABC News forært den søramerikanske uavhengighetshelten Simon Bolivar fra landets første kongress.

Siden det har alle presidenter smykket seg med den på de mest høytidelige offisielle arrangementene.

Sent tirsdag kveld ble medaljen stjålet fra en bil, av tyver som brøt seg inn i kjøretøyet, viser overvåkingsbilder. En polititalsmann opplyser at en løytnant som hadde i oppgave å frakte medaljen fra et hvelv i nasjonalbanken til president Evo Morales, hadde etterlatt seg medaljen i en bag i bilen, som han hadde parkert i et kriminelt belastet nabolag i hovedstaden La Paz.

Tyvene ringte deretter til en fjernsynsstasjon og sa de hadde etterlatt seg medaljen utenfor en kirke.

President Evo Morales har ikke kommentert saken, men han måtte vise seg uten medaljen da han deltok under en militærparade i Cochabamba onsdag.

Løytnanten som fraktet medaljen har forklart at flygningen fra La Paz til Cochabamba var blitt forsinket, og at han derfor bestemte seg for å ta en tur på bordell for å slå i hjel litt tid. Han er arrestert.

– Jeg gikk inn på en rekke ulike bordeller, og returnerte til bilen jeg hadde parkert. Da oppdaget jeg at bagen, som inneholdt nasjonens symbol, var blitt stjålet, har han, ifølge blant annet lokalavisen El Deber , forklart til politiet.

Tidligere president Carlos Mesa sammenligner medaljens viktighet med de britiske kronjuvelene.