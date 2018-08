PARATE: Syriske og russiske soldater vokter en grensepassering i Abu al-Duhur i utkanten av Idlib-provinsen, med portretter av presidentene Assad og Putin ved sin side. Bildet er tatt 20. august. Foto: GEORGE OURFALIAN / AFP

Dette kan bli Syria-krigens blodigste slag

2018-08-29

AIN ISSA/REMILAN (VG) Assad trapper opp kampene mot det siste store opprørskontrollerte området i Syria. Verdenssamfunnet frykter store sivile tap.

Publisert: 29.08.18 20:46

Idlib-provinsen i Nordvest- Syria beskrives som et vepsebol av ulike opprørsgrupper. I løpet av de siste årene er opprørere fra hele landet blitt jaget hit av Assad-regimet .

Slaget om Idlib har vært varslet lenge. Men nå kan det se ut til å bli alvor: De siste ukene har president Bashar al-Assads regjeringshær gjennomført flere angrep mot provinsen, og mye tyder på at regimet og dets russiske allierte planlegger en storoffensiv.

FAKTA: Krigen i Syria Konflikten i Syria begynte i mars 2011 med fredelige demonstrasjoner mot president Bashar al-Assad, som i 2012 utviklet seg til borgerkrig.

En rekke ulike opprørsgrupper har siden kjempet mot regimet og til dels også mot hverandre.

Assad-regimet får støtte fra Russland, Iran og libanesiske Hizbollah.

En USA-ledet koalisjon har siden 2014 bombet IS og støtter den kurdiske YPG-militsen i Nord-Syria, mens tyrkiske regjeringsstyrker har kriget mot både mot IS og kurdisk milits.

Krigen i Syria har hittil kostet over 350.000 mennesker livet og drevet over fem millioner på flukt til utlandet og ytterligere 6,3 millioner på flukt i eget land. Kilde: NTB

Det bor rundt tre millioner mennesker i Idlib, halvparten av dem er interne flyktninger. Humanitære organisasjoner frykter et blodbad der sivile rammes og hundretusener legger på flukt. Det foregår intens diplomati mellom verdensmaktene for å stanse en mulig katastrofe.

Kontrollert av syriske al-Qaida

Idlib kontrolleres i hovedsak av to rivaliserende opprørsgrupper:

Den al-Qaida-tilknyttede gruppen Hayat Tahrir al-Sham (tidligere Nusrafronten) dominerer rundt 60 prosent av området. Den Tyrkia-støttede Nasjonal frigjøringsfront (hovedsakelig Ahrar al-Sham) er nest størst. IS skal ha noen mindre celler i Idlib.

Bakgrunn: Idlib beskrives som siste stopp før døden

Siden april er minst 55 sivile blitt drept av opprørere i området, ifølge eksilgruppen SOHR. Mange innbyggere skal være svært kritiske til opprørsgruppene og deres til dels ekstreme ideologi.

Tidligere har Assad gitt opprørere fritt leide mot at sivile evakueres, slik som skjedde i Øst-Ghouta og i Øst-Aleppo. Dette har skjedd i etterkant av beleiring og teppebombing fra luften.

Men Abu Mohammed al-Golani, lederen for Hayat Tahrir al-Sham, har uttalt at de nekter å overgi seg til regimet .

Tyrkia og Russland i klinsj

Idlib-provinsen grenser til Tyrkia, og tyrkerne har soldater på bakken og en rekke observasjonsposter i området. Regjeringen i Ankara advarer på det sterkeste mot en militæroffensiv. Ifølge tyrkisk etterretning kan dette føre til en ny flyktningbølge der 250.000 flyktninger strømmer fra Idlib til Tyrkia.

Syriske regjeringssoldater trener på kampsituasjoner utenfor Idlib 14. august. OMAR HAJ KADOUR / AFP

Putin og Erdogan er på hver sin side i Syria-krigen, men har like fullt samlet seg om Astana-forhandlingene med Iran. Ett av resultatene er fire såkalte nedtrappingssoner eller «sikre soner», blant dem Idlib.

– Det var ikke meningen at nedtrappingssonen i Idlib skulle bli et skjulested for terrorister som bruker sivile som menneskelige skjold, har Russlands utenriksminister Sergei Lavrov uttalt .

USA og Russland mobiliserer

Moskva hevder å ha bevis for at opprørere i Idlib forbereder bruk av kjemiske våpen, for så å legge skylden på regimet. Samtidig har USA sagt at de vil gripe inn dersom Assad bruker kjemiske våpen i Idlib.

VG besøkte den al Qaida-kontrollerte flyktningleiren Atme nær grensen til Tyrkia i Idlib-provinsen i februar. Syrere fra hele landet har flyktet til Idlib gjennom krigens løp. Ingeborg Huse Amundsen/VG

Dette er Syrias siste frontlinjer

De kurdiskdominerte selvstyremyndighetene i Nordøst-Tyrkia holder seg foreløpig i bero, får VGs team i Syria opplyst.

– Idlib er okkupert av al-Qaida og IS, og de er en stor fare for oss alle. Vi har rett til å beskytte oss mot dem. Men det foreligger foreløpig ingen beslutning om vår rolle i slaget om Idlib, sier en sentral etterretningskilde i Syrian Democratic Forces (SDF).

SDF har blikket rettet mot to andre fronter i Syria: Afrin og Deir ez-Zor.

Den kurdiske enklaven Afrin ble i vår overtatt av Tyrkia .

– Vi planlegger en større offensiv for å frigjøre Afrin fra Tyrkia, oppgir SDFs talsperson Kino Gabriel til VG.

Varsler siste offensiv mot IS

I Deir ez-Zor-provinsen lenger sør finnes IS’ siste bastion i Syria, der USA-støttede SDF har kjempet mot terrorgruppen det siste året.

– Det er bare et lite område igjen i byen Hajin, og vi skal innlede siste fase av offensiven om to uker, sier Gabriel til VG.

Han tror militæroffensiven vil bli krevende, og forventer at de rundt 1500 IS-krigerne vil bruke de 30–40.000 sivile som menneskelige skjold.

– Flere av IS-krigerne er desperate utlendinger som neppe vil overgi seg, ifølge Gabriel.

Det spekuleres i hvorvidt IS-leder Abu Bakr al-Baghdadi gjemmer seg i Deir ez-Zor. Han er blitt erklært både levende og død en rekke ganger.

– Det ville ha vært stort å drepe al-Baghdadi i denne delen av landet, men vi vet ikke hvor han er eller om han er i live, sier SDF-talspersonen.