SMELTER: En isbjørn og hennes to unger ved Hudson Bay i nordøstlige Canada. Forskere er bekymret over hvor raskt polarisen smelter. Foto: JONATHAN HAYWARD / The Canadian Press/AP/NTB SCANPIX

Internasjonal studie slår alarm om global oppvarming: – Gir grunn til frykt

Publisert: 07.08.18 14:27 Oppdatert: 07.08.18 15:38

Selv om Parisavtalen blir innfridd, kan det forsatt være for sent for å holde den globale oppvarmingen under to grader.

En rykende fersk forskningsartikkel slår fast at selv om alle verdens land går inn for å redusere utslippene sine, vil det fortsatt være krevende å holde den globale oppvarmingen under to grader.

– Studien ser på de såkalte tilbakekoplingseffektene i klimasystemet, som virker som en tilleggseffekt til den opprinnelige globale oppvarmingen. Denne artikkelen gir grunn til frykt, sier klimaforsker Knut H. Alfsen ved forskningssenteret Cicero til VG.

Artikkelen er forfattet av forskere fra Sverige, Australia, Danmark og Tyskland, og er publisert i journalen Proceedings of the National Academy of Sciences.

Varm sommer kan bidra

En av disse tilbakekoblingseffektene Alfsen nevner, fungerer slik at karbon som er bundet opp i jord, blir frigitt og fører til ytterligere utslipp.

– Tilbakekoblingseffektene kan inntreffe når vi har hatt en så varm sommer som i år, sier han.

– Hvilke lærdommer kan vi ta med oss fra denne studien?

– Det er at utslippene må ned så fort som mulig. Det vi holder på med, er farlig. Vår treghet og sløvhet gjør at denne faren øker for hver dag. Denne artikkelen er et varselflagg som har blitt heist mange ganger før. Det er ikke nytt, men det er fint at det skjer etter en sommer som denne, sier Alfsen.

Ikke å rope «ulv, ulv»

Den globale snittemperaturen kan, ifølge studien, ende opp med å stabilisere seg på 4–5 grader høyere enn i preindustriell tid. Havnivået kan på sin side stige 10–60 meter over dagens nivå.

– Jeg håper vi tar feil, men som forskere har vi et ansvar for å utforske om dette stemmer. Vi må vite det nå, for det haster. Dette er et av de mest eksistensielle spørsmålene i vitenskapen, sier Johan Rockström, som er en av artikkelforfatterne og direktør for Stockholm Resilience Centre, til den britiske avisen The Guardian .

– For femti år siden kunne dette blitt avfeid som alarmistisk, men nå er forskere svært bekymret. Når man ser på sommeren 2018, kan man ikke si at dette er å rope «ulv, ulv», og utløse falsk alarm: Nå ser vi ulvene, sier han videre til The Guardian.

Han understreker imidlertid at studien ikke gir helt sikre svar.

En annen klimaforsker som ikke er blant artikkelforfatterne, Martin Siegert, påpeker overfor den britiske avisen at forskningsartikkelen stiller spørsmål, heller enn å fremme en teori.

Det grønne skiftet må skje fort

Naturen har egne ukontrollerbare dominoeffekter som kan komme til å hindre forsøkene på å bremse den globale oppvarmingen. Det er denne risikoen som forskerne ser på i artikkelen.

Overgangen til en grønnere økonomi, populært kalt det grønne skiftet, må skje mye raskere enn antatt for å hindre en permanent drivhustilstand, ifølge forskerne.

Dersom polarisen fortsetter å smelte, samtidig som avskogingen og utslippene av drivhusgasser øker, vil vi være nærmere en slik tilstand. Med dagens utvikling kan vi være bare tiår unna et scenario der klimaet vil være 4–5 grader varmere.