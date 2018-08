1 av 9 INFERNO: Brannene som nå herjer i California overgår snart alt av tidligere skogbranner i staten. NOAH BERGER / AFP

Skogbrann i California: – Ekstremt rask, ekstremt aggressiv og ekstremt farlig

Publisert: 06.08.18 23:14

UTENRIKS 2018-08-06T21:14:08Z

Brannvesenet i California har ikke kontroll på skogbrannen som er på vei til å bli den største i statens historie.

Skogbrannen i Mendocino i California i USA har vokst til over 1100 kvadratkilometer, og er på vei til å bli tidenes største i staten.

– Den er ekstremt rask, ekstremt agressiv og ekstremt farlig, sier Scott McLean ved California Department of Forestry and Fire Protection til LA Times .

– Se på hvor stor den ble, bare i løpet av noen få dager, sier han.

18 skogbranner i California

Brannvesenet hadde kun 30 prosent av brannen under kontroll mandag morgen klokken syv, lokal tid. Den sprer seg uvanlig raskt, selv om natten. Ifølge Huffington Post tror brannvesenet at de først vil ha full kontroll over brannen 15. august.

Det er hele 18 store skogbranner i California nå, ifølge LA Times. Flere år med tørke har gjort området sårbart for skogbranner som sprer seg raskt. Hele fire av de fem største brannene i Californias historie har funnet sted etter 2012.

Rødt flagg

Skiftende vind, dype juv og berglendt terreng gjør det vanskelig for brannvesenet å få kontroll over skogbrannene.

I Redding i California har en annen skogbrann tatt syv liv og brent ned over tusen hjem.

Selv om brannen i Mendocino er nesten dobbelt så stor, har den kun ødelagt 75 boliger og skadet 12. Grunnen er at det hittil brenner i avsidesliggende områder.

Også i Los Angeles er det varmt for tiden. Meteorologer har utstedt såkalte «rødt flagg»-varsler i området, og varsler om temperaturer over 40 grader.

Trump twitrer

Den amerikanske presidenten Donald Trump foreslår på Twitter at vannet fra elver som renner ut i Stillehavet kan brukes til å slukke skogbrannene.

California har lite vann til overs, etter flere år med tørke. Dette vannet er uansett til lite nytte for brannmenn, skriver Vox . I følge nettstedet er skogbranner en naturlig del av økosystemet, og målet er å la dem brenne uten å true liv eller eiendom. Derfor bruker brannvesenet alt fra raker og spader til bulldosere for å rydde unna brennbart materiale og unngå spredning.