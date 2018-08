TRUMP TOWER: Det var i denne bygningen på Manhattans 5th Avenue at dørvakten skal ha blitt vitne til forholdet. Foto: CARLO ALLEGRI / X90181

CNN: Dørvakt betalt for å tie om Trump-affære

UTENRIKS 2018-08-25T05:48:40Z

Nye dokumenter skal vise at Trump-vennlig skandalemagasin betalte en tidligere dørvakt 30.000 dollar for å holde tett om et utenomekteskapelig forhold. Utbetalingen skal ha skjedd tidlig i presidentvalgkampen.

Publisert: 25.08.18 07:48

Dørvakten var ansatt på Trump World Tower på Manhattan i New York, der Trump både bodde og arbeidet før han ble president.

Det skal være en tidligere hushjelp som hadde et seksuelt forhold til Trump, og hun skal ha fått et barn som følge av forholdet, skriver CNN.

Årsaken til at dette blir kjent nå, er at TV-selskapet har fått tak i en avtale mellom dørvakten, Dino Sajudin, og selskapet AMI. Dette selskapet eier skandalemagasinet National Inquirer. Både magasinet og AMI-sjefen David Pecker er svært Trump-vennlige.

Hysj-avtale

I avtalen skal det komme frem at Sajudin forplikter seg til kun å fortelle det han hevder å vite om Trumps angivelige forhold til AMI, og ikke til noen andre.

Onsdag kveld norsk tid ble det kjent at AMI-sjef Pecker har inngått en avtale med etterforskerne som gransker Trumps eks-advokat Michael Cohen . Pecker får immunitet, og kan dermed nå fritt fortelle om hvilke avtaler og utbetalinger han og selskapet står bak knyttet til Trump.

Nei og ja: Slik har Trump endret forklaring om pengeutbetaling

Nettopp betaling til kilder for å dysse ned seksuelle forhold, er blant tiltalepunktene Cohen har innrømmet å stå bak, i to tilfeller: Til pornoskuespilleren Stormy Daniels og tidligere Playboy-modell Karen McDougal. Disse utbetalingene kan være i strid med reglene om valgkampfinansiereng.

Dørvakt Sajudins advokat Marc Held sa fredag at klienten hans nå er løst fra kontrakten med AMI, og står fritt til å fortelle sin historie.

CNN skriver videre at kontrakten slår fast at Sajudin skulle få 30.000 dollar, eller rundt 260.000 kroner, dersom AMI publiserte hans historie. Siden ble det imidlertid laget et tillegg til kontrakten, der det står at pengene skulle utbetales uansett.

Mer trøbbel for Trump: Eks-valgkampsjef funnet skyldig på åtte punkter

Dersom Sajudin brøt vilkårene i kontrakten, ville han bli avkrevd en million dollar av AMI.