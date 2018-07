SPERRET AV: Et stort oppbud av nødetater befinner seg utenfor supermarkedet i Silverlake-området. Foto: ROBYN BECK / AFP

Mulig gisselsituasjon på supermarked i Los Angeles

Publisert: 22.07.18 02:33 Oppdatert: 22.07.18 03:01

UTENRIKS 2018-07-22T00:33:18Z

Ifølge Donald Trump samarbeider politiet i Los Angeles med føderalt politi i det som kan være en mulig gisselsituasjon i et supermarked i Hollywood. En væpnet mistenkt er barrikadert i butikken og en kvinne er lettere skadet.

Ifølge CNN er det stort politioppbud ved det som kan være en gisselsituasjon utenfor supermarkedet Trader Joe's i Hollywood.

En mistenkt som ble jaget av politiet skal ha krasjet bilen og løpt inn i butikken på Hyperion Avenue. Kunder er sett løpende ut, og politiet prøver nå å få avklart hvorvidt det befinner seg gisler inne i butikken.

AP melder at vitner hevder å ha hørt skudd avfyrt utenfor butikken. 02.21 tvitrer også president Donald Trump om situasjonen og sier den mistenkte er barrikadert inne i butikken.

Politiet i Los Angeles melder på Twitter har de har en aktiv situasjon med en mistenkt barrikadert inne i butikken i Silverlake. De ber folk holde seg unna området. Klokken 02.23 melder de også at en politibetjent er involvert i skyting. 02.38 opplyser de at et SWAT-team også er på plass.

Ifølge CNN startet hendelsen på supermarkedet rundt 15.30 lokal tid - 00.20 norsk tid. Skyteepisoden han er mistenkt for skal ha funnet sted to timer tidligere.

AP siterer politikilder på at mannen som er mistenkt skal ha skutt sin bestemor og kjæreste sør i Los Angeles før han avfyrte skudd mot en betjent som fulgte etter ham, og deretter krasjet utenfor butikken.

Ifølge talsperson Mike Lopez skal politiet ha forsøkt å få den mistenkte til å stanse, men at det endte med biljakt. Den mistenkte skal ha avfyrt flere runder mot politiet, men ingen skal ha blitt truffet. Minst én betjent skal ha skutt tilbake.

Talsperson for brannvesenet i Los Angeles, Margaret Stewart, opplyser til CNN at en 20-årig kvinne er fraktet til sykehus med lettere skader. Hun skal ha blitt hentet ut fra en bil, og ikke fra butikken.

Saken oppdateres.