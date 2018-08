PARTYGATE: De greske øyene Kos og Ios er populære feriedestinasjoner for den kommende russen. Det er i denne gaten norske ungdommer møtes for å feste nattetid på Kos. Foto: Odin Jæger

Helsesøster om russebråket: Vold har blitt en del av festkulturen

Publisert: 08.08.18 19:53

Helsesøster Tone Lise Jakobsen sier at hun kjenner til at det tidligere har oppstått problemer på de greske ferieøyene, men mener det har eskalert kraftig i år.

De siste dagene har VG vært i kontakt med en rekke russ og foreldre til russ som har reist til de greske øyene Kos og Ios.

Forrige uke ble fem norske 18-åringer er pågrepet, etter at en annen jevngammel nordmann ble innlagt på sykehus med to brukne ben . I slutten av juli ble ti norske russ arrestert på den greske øya Kos .

Russen VG har snakket med fra Ios, forteller om vold, slåssing, skjenking, doping, og skremmende episoder som har fått flere av dem som reiste til øya til å avbryte ferien og reise hjem.

– De skulle jo være der en uke alle sammen, men de kunne jo ikke det. Det har vært helt krise, sier en mor til VG.

Sønnen hennes og noen av hans venner dro tidlig hjem fra ferien, og er hos henne. De ønsker ikke navnet sitt på trykk, fordi de ikke vil bli blandet inn i bråk mellom russen senere.

– Et mareritt

Da moren VG har snakket med sendte sønnen til Ios, visste hun at det kunne være skummelt. Hun advarte ham og vennene, og ba dem holde sammen. Men hun visste ikke hvor ille det ville bli, sier hun.

– For naive ungdommer som tenker at dette skal bli en drømmeferie med vennegjengen, blir det et mareritt, sier hun.

– Jeg må bare advare alle mot å dra på sånne turer. Slåssing og sånn vet jeg at mine aldri endte opp i, men jeg er redd for det de har fått med seg av inntrykk.

– Slåssing har blitt del av festkulturen

Professor ved Universitetet i Oslo, Willy Pedersen sier til NTB at det ikke er noe nytt at russen bryter grenser og at de reiser til utlandet for å gjøre det.

– Det nye som ser ut til å ha skjedd de siste fire-fem årene, er at det har kommet inn slåssing og vold i den pakken, sier han.

Helsesøster Tone Lise Jakobsen på Asker videregående skole har vært aktiv i russedebatten lokalt, og tidligere advart om busspress i russemiljøet. Hun sier til VG at hun kjenner til at det tidligere har oppstått problemer på de greske ferieøyene, men at det virker som om det har eskalert kraftig i år.

– Jeg har hørt om mange som har villet dra hjem fordi de er redde. Det har jeg ikke opplevd før – at ungdommen har villet avbryte ferien. Så det sier noe om alvorligheten, sier Jakobsen til VG.

Hun mener det har utviklet seg en partykultur over tid som nå er ute av kontroll, kombinert med slåsskamper som blir verre og verre.

– Disse slåsskampene som har utviklet seg mer og mer hjemme er ofte knyttet til russebusser, og nå har slåssingen blitt en del av festkulturen på ferie og festturer til kommende russ, sier hun.

– Rundt 1000 russ

Pressesjef for Russens hovedstyre Alfred Rangul Ryvarden (19) var selv en del av russekullet som dro til Ios i fjor. Han antar at det var cirka 1000 russ som dro, hovedsakelig fra Østlandet.

– Jeg tror det er en god del flere i år, sier han.

Han beskriver Hellas -turen i fjor som mye «fredeligere» enn i år.

– I år det ille. Det var mange som ble dopet ned, og mye slåssing, sier han.

Ryvardens oppfattelse er at rivalisering mellom områder har roet seg og at det er mindre vold blant russen generelt. Men årets beskrivelser fra Ios bekymrer ham.

– På Ios har det vært kaos i år, jeg håper trenden ikke fortsetter.

Har eskalert de siste årene

Politimester ved Kos politistasjon, Kokoroskos Kostantinos forteller at slåssing på øya bare var et lite problem for to-tre år siden, men at det har de siste par årene eskalert. Han sier at det er alkoholen som er problemet og ber ungdommene slutte å drikke så mye.

– Jeg vil oppfordre foreldrene til ungdommene om å være med dem på ferie neste år, i stedet for å la dem reise alene, sier han, og viser til det han mener er et overdrevent alkoholinntak blant en del av ungdommene.

Ikke en farlig øy

Kommunikasjonssjef i Utenriksdepartementet, Frode Overland Andersen sier til VG at UD har mottatt flere henvendelser fra norske borgere om uønskede hendelser i Hellas.

Polititalsperson Petros Vassilakis sier til VG at slåsskampen 1. august er den eneste hendelsen politiet har hatt med nordmenn i sommer, og er ikke enig i at Ios er en øy med mye bråk.

– Ios og andre øyer i nærheten er de tryggeste øyene man kan dra til. Alle kommer hit for å slappe av. I alle situasjoner som har oppstått har politiet greid å få kontroll. Jeg tror ikke at øya er farlig for noen. Det er en trygg turistplass, sier Vassilakis.

Han forteller at årets sesong ikke har vært verre enn tidligere år.

Kripos vil vite mer

Seksjonsleder Ann-Gørild Kjeldsen, for forebygging i Oslo vest sier til NRK at politiet har tatt kontakt med Kripos for å få vite hvem som er innblandet i de forskjellige episodene.

– Vi vil kartlegge dette fordi vi lurer på om de vil fortsette når de kommer hjem.

Se videoen fra Kos, der ti ungdommer ble arrestert for slåssing:

Presseansvarlig i Kripos Ida Dahl Nilssen sier til VG at Kripos har opprettet kontakt med gresk politi, men foreløpig ikke fått tilbakemelding.