Valuta-kaos i Tyrkia: Erdogan håper svigersønnen skal redde økonomien

Ingeborg Huse Amundsen Midtøsten-korrespondent i VG

Nilas Johnsen

ISTANBUL (VG) Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan bruker krigstyper for å beskrive krisen i økonomien. Samtidig prøver svigersønnen å redde ham.

Vi skal ikke tape den økonomiske krigen, raser Erdogan.

Ifølge Erdogan føres det flere utenlandske kampanjer mot Tyrkia i et forsøk på å svekke økonomien. Men disse bryr han seg ikke om, bedyret han.

– Ikke glem at de har sine dollar, men vi har vårt folk og vår gud, sa Erdogan fredag.

Ny økonomisk modell

Utspillet er Erdogans respons på at USA har doblet metalltollen mot Tyrkia, noe som har ført til kraftig fall i den tyrkiske valutaen lira. Men Erdogans uttalelser førte bare til et enda større valutafall.

Imens forsøker hans svigersønn, den nyutnevnte finansministeren Berat Albayrak, å slukke branner.

Fredag varslet han en ny økonomisk modell som ifølge ham skal stabilisere økonomien, få ned inflasjonen og sikre landet en økonomisk vekst på 3–4 prosent i 2019.

Erdogan har truet med å ta full kontroll over den tyrkiske sentralbanken for å sette ned renten, i tro om at det vil skape lavere prisvekst. Økonomer verden over mener det stikk motsatte er det rette, og nå lover Albayrak en selvstendig pengepolitikk.

– Et hovedprinsipp er full uavhengighet for pengepolitikken. Sentralbankens uavhengighet er veldig viktig. Å styrke finansiell stabilitet er ett av våre høyt prioriterte mål, sier Albayrak.

Lover å samarbeide

Tidligere på fredag skrev Financial Times at Den europeiske sentralbanken er bekymret for europeiske bankers eksponering mot det kriserammede Tyrkia.

Albayrak lover at han vil samarbeide med alle internasjonale investorer, og at Tyrkia skal overholde sine forpliktelser. Den tyrkiske økonomien er helt avhengig av investeringer fra utlandet for å holde hjulene i gang.

Fredag stupte den tyrkiske liraen ned i sin foreløpig dypeste dal etter flere måneder med nedgang. Liraen har tapt seg mer enn 30 prosent mot dollaren siden desember. Fredag kveld er én amerikansk dollar verdt cirka 6,5 lira, mens tyrkiske økonomer har tidligere sagt at smertegrensen går på 5 lira – som altså for lengst er passert.

President Erdogan ber nå befolkningen om å veksle alt de har av utenlandsk valuta.

– De som har dollar, euro eller gull liggende under puten bør gå og veskle dem med lira. Dette er en nasjonal kamp, og dette er min nasjonale respons til dem som har erklært en økonomisk krig mot oss, sa Erdogan fredag, ifølge den tyrkiske avisen Hurriyet Daily News .

I slutten av mai, da en dollar fortsatt kostet 4,8 lira, altså under det kritiske 5-tallet, advarte økonom Sadi Uzunoglu fra Trakya-universitet Tyrkia mot kollaps dersom én dollar ble dyrere enn fem lira.

– Vi tyrkere har et stort forbruk av importerte varer og en økonomi basert på høye lån. Når luften lekker ut av ballongen, blir vi nødt til å svelge en bitter pille, sa økonomen til VG.

Det kraftige lira-fallet fulgte USAs president Donald Trumps kunngjøring om at han skal doble tollavgiften på metall importert fra Tyrkia.

« Jeg har nettopp autorisert en dobling i tollavgifter på stål og aluminium til Tyrkia, mens deres valuta, tyrkisk lira, svekkes kraftig mot vår svært streke dollar! Aluminium vil nå bli være 20 prosent og stål 50 prosent. Vårt forhold til Tyrkia er ikke bra i disse dager! » skriver Trump.

Utenriksdepartementet i Tyrkia reagerer fredag på Trumps avgjørelse om å doble stål- og aluminiumstollen for landet.

«USA burde vite at det eneste resultatet av slike sanksjoner og press vil være skadelig for vårt forhold som allierte. Som med alle tiltak mot Tyrkia, vil vi gi det svaret som kreves.» sier utenriksdepartementet i en uttalelse, ifølge AFP .

Pastor-krangel

Blant årsakene til den økonomiske krisen er en diplomatisk feide mellom Tyrkia og landets NATO-allierte USA, der den amerikanske pastoren Andrew Brunson står sentralt . Brunson sitter i husarrest i Tyrkia under terroranklager, og USA krever ham løslatt.

Erdogan har ønsket å bytte pastoren med Tyrkias mest ettersøkte; den islamske predikanten Fethullah Gülen som lever i eksil i Pennsylvania. Gülen er anklaget av tyrkiske myndigheter for å ha stått bak det mislykkede kuppforsøket sommeren 2016.

Begge land nekter foreløpig å gjennomføre noen utlevering. I forrige uke svarte USA med å innføre sanksjoner mot to av Tyrkias ministre.

PS : Samtidig som liraen faller mot dollar, faller den også kraftig mot norske kroner. For noen måneder siden var én lira verdt to norske kroner, så sank det til 1,7 norske kroner. Fredag morgen var én lira verdt 1,4 norske kroner, mens den sank helt til 1,3 norske kroner innen fredag kveld.