Krever svar fra partileder etter våpenbilde

Moderaterna-politikeren Hanif Bali la ut et bilde av seg selv med fire våpen og en «krigserklæring» mot Dagens Nyheter. Nå krever statsminister Stefan Löfven at Moderaternas leder tar et oppgjør med sin egen riksdagsrepresentant.

Publisert: 20.08.18

På sin Instagramkonto fremstår Bali med en automatpistol i hver hånd og to automatkarabiner slengt over skulderen. Bildet har teksten «Call of duty – Hanif & DN at war», en henvisning til krigsspillet Call of duty og den svenske storavisen Dagens Nyheter.

Den oppsiktsvekkende instagramposten har satt fyr på en allerede opphetet debatt 20 dager før de svenske velgerne går til urnene. Statsminister Stefan Löfven mener Bali har «gått utover alle grenser», og etterlyser en tydelig fordømmelse fra Balis partileder, Moderaternas leder Ulf Kristersson.

– Hvor er lederskapet i Moderaterna? spør Löfven.

Under angrep

Han karakteriserer saken som «svært alvorlig», og viser til at pressefriheten er under angrep fra mange ulike hold.

– Flere steder i verden, som i USA, ser vi at man forsøker å true mediene til taushet. Det er en fare for demokratiet. Vi trenger en sterk, uavhengig og granskende presse, sier han.

Også medienes bransjeorganisasjon i Sverige tar saken svært alvorlig. Direktør Jeanette Gustafsdotter viser til at det bare er noen uker siden en mann i Sundsvall ble tiltalt for planlegging av drap på journalister, melder NTB.

I mars ble Bali tvunget til å trekke seg fra partiledelsen og ta en pause fra Twitter. Da hadde han publisert en e-postutveksling mellom svensk UD og en journalist om et intervju med en ukrainsk menneskerettighetsaktivist.

Moderaterna-lederen bekrefter overfor Expressen at han har løpende dialog med sin riksdagsrepresentant om hvordan man skal oppføre seg på sosiale medier, men ønsker ikke å komme med noen offentlig refs av Bali.

– Jeg kan ikke forstå hvorfor noen i det hele tatt vil posere med våpen og skape hatefulle situasjoner, sier Kristersson.

Krisemåling

Samtidig er statsministeren under hardt press. Tre uker før valget ligger Lövfens Socialdemokraterna an til å miste over 6 prosentpoeng oppslutning sammenlignet med 2014-valget, mens Moderaterna går tilbake 2,4 prosentpoeng, viser en måling utført for Aftonbladet. Sverigedemokraterna går fram over 6 prosentpoeng.

Målingen er tatt opp i kjølvannet av en rekke bilbranner som rystet Sverige i forrige uke.