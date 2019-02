Pakistan hevder å ha skutt ned indiske fly

Ifølge den pakistanske hæren har to indiske militærfly blitt skutt ned over pakistansk luftrom.

– Et av flyene styrtet inne i AJ & K, mens det andre falt i IOK. En indisk pilot er arrestert på bakken, og to andre er i området, skriver talsmann for den pakistanske hæren, Asif Ghafoor, på Twitter.

AJ & K og IOK er pakistanske betegnelser på henholdsvis de pakistanske og indiske delene av Kashmir.

Kort tid etter kunngjøringen har både Pakistan og India bremset store deler av flytrafikken. Minst fire indiske flyplasser er stengt onsdag morgen, inkludert hovedflyplassen i Kashmir, melder Al-Jazeera. Pakistan skal ha stoppet all flytrafikk til og fra en rekke flyplasser, inkludert Lahore, Multan, Faislabad, og Islamabad, ifølge indiske medier.

Spenningen mellom landene har vært nær bristepunktet de siste ukene. Tirsdag slo India til mot pakistanske militære mål i Kashmir, som en reaksjon etter et selvmordsangrep som drepte minst 40 indiske soldater for to uker siden. Mens India har hevdet at tirsdagens angrep ødela en pakistans opprørsleir, har Pakistan hevdet at bombene falt i et folketomt område.

Det pakistanske utenriksdepartementet kunngjorde onsdag at luftforsvaret onsdag gjennomførte et angrep på den indiske siden av delelinjen. Angrepet var ikke rettet mot militære eller sivile mål, og var ment å «demonstrere retten, viljen og kapasiteten til selvforsvar», heter det i en uttalelse fra utenriksdepartementet.

Indiske myndigheter hevder på sin side at de pakistanske flyene ble tvunget til å snu.