MØTTE VG: 17-årige David Hogg overlevde skolemassakren i Florida i sist uke. Her i forbindelse med ett av intervjuene han gjorde med VG. Foto: Lech, Klaudia

Florida-overlevende beskyldt for å være innleid skuespiller

Publisert: 21.02.18 23:04

UTENRIKS 2018-02-21T22:04:47Z

NEW YORK/WASHINGTON (VG) Han filmet skolemassakren, ble nesten skutt av drapsmannen og har vært intervjuet av de store amerikanske TV-kanalene siden. Så ble 17-åringen beskyldt for å være innleid skuespiller.

– Det er helt sinnssykt. Folk anklager meg for å være en 27-årig skuespiller som ikke engang var til stede på skolen. Sannheten er at jeg er en elev som ble vitne til at flere av mine medelever ble skutt og drept. Ærlig talt gjør sånne konspirasjonsteorier meg trist på vegne av hele USA, sier David Hogg til VG.

Han er den personen i USA som har vært hyppigst intervjuet av de store, amerikanske TV-kanalene siden skolemassakren sist onsdag.

Men akkurat som etter den grusomme Sandy Hook-tragedien hvor 20 skolebarn ble drept, dukker det opp avskyelige påstander og artikler hos nettsteder på høyresiden, som anklager ofre og vitner for å være innleide skuespillere.

I David Hoggs tilfelle ble det også hevdet at han var påvirket av sin far, en tidligere FBI -agent, og at han fikk trening av CNN for å gjenta setningene før han ble intervjuet.

En video som inneholder anklagen om at David Hogg er skuespiller var på et tidspunkt den mest sette på YouTube.

VG møtte og intervjuet David Hogg i Florida to ganger etter tragedien. Denne 17-åringen trenger overhodet ikke hjelp for å formulere seg.

– Det gjør meg kvalm

Men selv presidentens sønn, Donald Trump jr., har trykket «liker» på to tweets som handler om at Hogg og andre veltalende studenter ikke snakker på vegne av seg selv – og at de er betalt for å delta i «anti-Trump-retorikk».

Dette budskapet videreformidles også av flere republikanske politikere.

– Jeg bare synes det er helt sykt umodent når voksne mennesker videreformidler latterlige konspirasjonsteorier i en sak hvor 17 mennesker ble drept. Vi er barn og var vitner til denne tragedien. Det gjør meg kvalm. Det forteller meg bare at det politiske systemet i dette landet er helt ødelagt, sier Hogg til VG.

– Donald Trump Jr., presidentens sønn, likte noen av disse på Twitter. Han faller for disse konspirasjonsteoriene? At disse barna som så på at deres venner ble slaktet og rømte for livene sine, er skuespillere? sa CNN-programleder Alysin Camerota under en sending onsdag.

En representant for skolekretsen bekrefter overfor Tampa Bay Times at Hogg er elev der. Skoleinspektør Robert Runcie kaller anklagene for «skandaløse og respektløse».

Lar seg ikke påvirke av konspirasjoner

Presidenten selv har tvitret at han mener FBI burde ha fokusert mindre på etterforskningen av hans valgkampteams mulige samarbeid med Russland, og i stedet stoppet massedrapsmannen i Parkland.

David Hogg understreker overfor VG at han ikke lar konspirasjonsteoriene påvirke ham, fordi han og de rundt ham kjenner sannheten.

Hans søster er også elev ved skolen – og en overlevende.

– Vi avkler disse konspirasjonsteoretikerne. Og de politikerne som velger å tro på det, har jeg en nyhet til: De kommer ikke til å bli gjenvalgt. De kommer til å se ganske dumme ut, sier 17-åringen.

Bønnfaller politikerne om å endre våpenloven

Onsdag forlot tusenvis av studenter ved en rekke andre skoler i Florida pultene sine og gikk ut for å marsjere i sympati med ofrene fra Parkland.

Dagen før stemte delstatspolitikere i Florida imot et forslag som kunne ledet til forbud mot salg og besittelse av visse typer våpen.

Over 100 elever fra Parkland hadde reist i syv timer i buss til Floridas hovedstad Tallahassee for å være til stede under avstemningen – og kreve endringer. Flere av dem gråt da det ble klart for dem at politikerne sa nei.

Studentene er fortsatt der for å diskutere videre med politikerne, spesielt republikanere som er lite villige til å endre våpenlovene.

Også i hovedstaden Washington, D.C. demonstrerte hundrevis av skoleelever onsdag. Både foran kongressbygningen og Det hvite hus samlet de seg med slagord og plakater – med tekster som «Jeg går på skolen for å lære, ikke for å bekymre meg» og «Stopp våpenvolden!» – for å vise at de krever umiddelbar handling fra politikerne.

– Vi er unge, men vi har en stemme og vi krever å bli hørt. Dette må stoppe. Det har gått fullstendig over styr, og vi aksepterer ikke å vente på at noe skal skje. Det nytter ikke lenger med «tanker og bønn» til de pårørende, sier 17 år gamle Camilla Salazar til VG utenfor det Det hvite hus.

Sammen med klassekameratene Walker Prindle, Karen Miranda, Haley Pasquinelli og Ingridi Viruel har de «skulket» dagens undervisning ved Walter Johnson High School i Bethesda i Maryland, like utenfor hovedstaden.

– Både skolen og foreldrene våre oppfordret oss til å droppe undervisningen og dra hit i dag. De vet at vi er fremtiden, og ville at vi skulle si vår mening, forteller sistnevnte.

De er likevel fullt klar over at dette ikke er første gang i USA at folk har krevd endring etter en tragisk masseskyting, uten at noe skjer.

– Vi må bare håpe at dette er den gangen vi blir lyttet til, sier Prindle.

Vil ha forslag til endringer

President Donald Trumps valgkampanje mottok over 11 millioner dollar i direkte støtte fra National Rifle Association (NRA). Organisasjonen brukte også nesten 20 millioner dollar på kampanjer som skulle svekke Trumps motkandidat Hillary Clinton, skriver Forbes.

Tirsdag skrev han likevel under på en ordre om at justisdepartementet må foreslå reguleringer om å forby alle innretninger som kan omgjøre lovlige våpen til maskinvåpen.

På Twitter har Trump også tatt til orde for strengere bakgrunnssjekker for dem som ønsker å kjøpe våpen.