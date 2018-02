TILBAKE: 81 år gammel og med utallige skandaler i bagasjen, er Sivilio Berlusconi nok en gang den som setter agendaen i italiensk politikk. Foto: Max Rossi, Reuters

Slik ble Berlusconi en «comeback-kid»

Publisert: 24.02.18 13:33 Oppdatert: 24.02.18 13:56

UTENRIKS 2018-02-24T12:33:35Z

PARIS ( VG) Han led sviende politiske nederlag, er dømt for skattesnusk og har stått til knærne i pikante sexskandaler. Nå er 81 år gamle hjerteopererte Berlusconi tilbake der han trives: i sentrum av italiensk politikk.

Silvio Berlusconis navn står riktignok ikke på årets stemmesedler på grunn av en dom for skatteunndragelse, men mye tyder likevel på at den velkjente bronsefargede italieneren kan blotte sine blendahvite tenner i et seierssmil på valgnatten den 4.mars.

Når italienske velgere går til urnene antyder gallupene at flertallet vil stemme på en ny sentrum-høyrekoalisjon, hvis frontfigur er ingen andre enn showmannen Silvio Berlusconi. Det er ingen overdrivelse å si at mannen har minst 9 politiske liv.

Fakta Silvio Berlusconi * Født 29. september 1936 i Milano. * Tok jusseksamen i 1961 før han slo seg opp på eiendomsutvikling. Bygde opp landets største medieselskap, Mediaset og eide fotballklubben A.C. Milan fra 1986-2017. * Forbes rangerte ham i 2017 som verdens 199. rikeste mann, med en formue på vel 37 milliarder kroner. * Italias statsminister i tilsammen ni år, i periodene 1994– 1996, 2001– 2006 og 2008– 2011. * Stiftet i 1993 partiet Forza Italia, som i 2008/2009 ble nedlagt og gikk inn i alliansen Frihetens folk (PdL). I 2013 gjenopplivet Berlusconi Forza Italia som politisk parti. * Berlusconi har en rekke ganger vært i rettslig trøbbel, blant annet for å ha betalt for sex med en 17 år gammel jente, kalt Ruby, for skattesvik og for maktmisbruk i tiden som statsminister. ( Kilde: NTB, Forbes)

Skandaler i kø

Bla kalenderen tilbake noen år, og alt tydet på at Silvio Berlusconi var ferdig som folkevalgt. Da han ble presset til å trekke seg i 2011, var det etter en ydmykende mistillitserklæring fra nasjonalforsamlingen, som mente han ikke klarte å håndtere Italias økonomiske problemer.

Så, da Berlusconi mistet immuniteten som fulgte med ledervervet, kom skandalene på rekke og rad: Han ble dømt for skattesnusk og måtte avtjene samfunnsstraff ved et pleiesenter for eldre, han ble funnet skyldig i å ha hatt sex med en mindreårig eskortepike, men i siste instans frifunnet i en svært omtalt rettssak.

På toppen av det hele ble den den gang 79 år gamle mannen rammet av et livstruende hjerteinfarkt og måtte gjennom en massiv operasjon i 2016.

Her besvimer Berlusconi på scenen etter en følelsesladet tale i 2014:

Nå fremstår 81-åringen mer energisk enn på lenge. Til tross for den rettskraftige dommen som forbyr han å ha folkevalgte verv, har “Il Cavaliero” likevel blitt den som svinger dirigentstaven i årets valgkamp i hjemlandet. Alliansen mellom Berlusconis høyreparti Forza Italia, det EU-skeptiske Liga Nord og anti-immigrasjonspartiet Brødre av Italia, er den som ligger best an til å styre Italia etter valget.

Hjulpet av nye partier

Det er en blanding av personlighet og strømninger i samfunnet som gjorde det mulig for Berlusconi å igjen ta Italia med storm da han relanserte sitt gamle parti i 2013, mener den italienske professoren i politisk sosiologi, Emiliana De Blasio.

– Berlusconi ble hjulpet av det politiske bildet i Italia. Sentrum-venstre klarte ikke å gjennomføre særlig av sin politikk da de styrte, og samtidig så vi at nye bevegelser vokste opp, som Femstjernerbevegelsen. Disse forvirret folk, fordi de ikke visste hva de kunne forvente av nykommerne. Mange ønsker seg heller en stabil figur som de kjenner. Den rollen tok Berlusconi og Forza Italia, forklarer De Blasio, som jobber ved Luiss-universitetet i Roma, til VG.

At Italias populasjon er stadig aldrende, er også noe som hjelper Berlusconi, mener professoren.

– Vi huske på at befolkningen her er i ferd med å bli gammel, de fleste er mellom 45 og 65 år. De er generasjonen som har stemt på han før, og ikke minst, generasjonen som fortsatt ser på TV! Berlusconi har alltid basert sitt image på den tiden da det gikk veldig bra i Italia, altså boomen på 60-tallet, og det appellerer til folk i økonomisk usikre tider.

Fakta – « Eier» Forza Italia Berlusconi kan ikke ta et folkevalgt verv på grunn av dommen mot han, men likevel er han frontfiguren til høyrepartiet Forza Italia i valgkampen. «Partiet holder skikkelsen Berlusconi levende fordi det sikrer dem å være i oppmerksomhetens sentrum. Selv om han er gammel, klarer han fra et kommunikasjonsperspektiv fortsatt brasene. Hans makt ligger i evnen til å sette den politiske agendaen. Forza Italia er fortsatt Berlusconis parti, og det er ingen andre i partiet som kan konkurrere med ham.» – Emiliana De Blasio, professor i politikk ved det anerkjente Luiss-universitetet i Roma.

Nå: Bestefar

En god porsjon av æren for comebacket kan også tilskrives Berlusconis egen evne til å fornye seg selv, mener professoren.

– Han har alltid hatt en god evne til å lese hva som rører seg i samfunnet, og han har relansert seg selv mange ganger. Denne gangen har han gått fra å være “onkel Berlusconi”, til “bestefar”. Han presenterer seg også som dyrevenn nå, noe han aldri har vært før, og sier at han vil kjempe for naturvern, selv om ikke partiprogrammet nevner det i det hele tatt. Nå som Storbritannia er midt i en trøblete Brexit, er Berlusconi mer euro-positiv enn han har vært tidligere, og det gir ringeffekter ut til alliansepartnerne hans også, som har tonet ned sin anti-EU-retorikk, sier De Blasio.

I en turbulent tid når Italia sliter med EUs største statsgjeld etter Hellas og en deprimerende høy arbeidsledighet blant unge, er det ikke umulig at velgerne trekkes mot det som presenteres som det stabile valget - et solbrunt fjes som alle kjenner.