JEMEN: Barn leker ved et rehabiliteringssenter for tidligere barnesoldater i Maarib i Jemen. Foto: AP / Nariman El-Mofty / NTB scanpix Foto: Nariman El-Mofty / TT NYHETSBYRÅN

Redd Barna: En skam med norsk militæreksport til Saudi-koalisjon

UTENRIKS 2019-01-08T09:44:05Z

Redd Barnas landdirektør i Jemen raser mot den norske eksporten av militært materiell til land som kriger i Jemen.

Utblåsningen kommer samme dag som den årlige meldingen om norsk eksport av våpen og militært materiell blir behandlet i Stortinget.

– På jobb for Redd Barna i Jemen ser jeg daglig hvordan landets befolkning lider. På bakken møter vi desperate familier med underernærte barn som svever mellom liv og død. For å få slutt på lidelsene, må vi få slutt på konflikten, sier landdirektør Tamer Kirolos til NTB.

– Derfor er det en skam at det norske Stortinget fortsetter å tillate salg av militært materiell til koalisjonen som kriger i landet under Saudi-Arabias ledelse, mener han.

Landdirektøren følger stortingsdebatten i Oslo tirsdag. Konflikten i Jemen har utløst verdens verste humanitære krise, ifølge FN. Rundt 14 millioner jemenitter står i fare for å bli rammet av sult.

– Tydelig beskjed

Som følge av den dramatiske situasjonen i Jemen har regjeringen bestemt at det ikke skal selges våpen og ammunisjon til de krigførende landene.

Etter press fra flere partier, hjelpeorganisasjoner og trossamfunn besluttet utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) før jul også å stanse eksporten av annet norsk militærmateriell til Saudi-Arabia.

De forente arabiske emirater, som er det landet i koalisjonen som har flest bakkestyrker i Jemen, får imidlertid fortsatt kjøpe militært materiell fra Norge på bakgrunn av eksisterende kontakter.

– Jeg ber politikerne i Norge om å ta sitt historiske ansvar og gi regjeringen beskjed om å stoppe alt salg av militært utstyr til Saudi-koalisjonen som kriger i Jemen. Det er det eneste rette å gjøre, og det vil gi en tydelig beskjed til verdenssamfunnet, sier Kirolos.

10.000 drepte

Krigen i Jemen mellom opprørerne og den saudiledede koalisjonen har pågått siden 2015.

Partene møttes til den første nølende fredskontakten i Sverige i desember. Det er også lagt opp til samtaler om Jemens økonomi i Jordan.

Til tross for en våpenhvileavtale som trådte i kraft 18. desember, har det ifølge FN vært «fiendtligheter» ved frontlinjen ved Hodeida, som opprørerne kontrollerer.

Krigen har kostet 10.000 mennesker livet, og over 50.000 er såret. Samtidig er tre millioner mennesker drevet på flukt på grunn av konflikten som ble utløst da sjiamuslimske houthiopprørere tok kontroll over hovedstaden Sana for fire år siden.

