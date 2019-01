I HØYDEN: Lise Greftegreff og Bjarne Brøndbo valgte å komme seg opp i høyden i forkant av stormen som herjer i Thailand. Foto: Privat

Bjarne Brøndbo og kona flyktet fra stormen i Thailand

DDE-vokalist Bjarne Brøndbo og kona Lise Greftegreff kom seg opp i fjellene da den tropiske stormen «Pabuk» meldte sin ankomst der de er på ferie i Thailand.

– Det blåser fryktelig, regnet høljer ned og bølgene banker mot stranda, sier Brøndbo til avisen.

Når VG får tak i ham er det sent på kvelden og ekteparet har lagt seg, men Brøndbo sier: Det har vært en lang dag, vi har det fint.

Namdalsavisa skriver at Brøndbo og kona siden desember har leid en villa ved stranden i Koh Samui, men at de når stormen meldte sin ankomst valgte å leie et hotellrom i fjellene like ved byen de oppholder seg i.

Stormen «Pabuk» bringer med seg store nedbørmengder, kraftig vind og stigende vannstand. Fredag morgen ble det målt vindhastigheter på mot 22 meter per sekund og stormen kan bli den som har rammet ferieparadiset på flere tiår.

– Vi valgte å ta noen forholdsregler og derfor forflyttet vi oss til et hotell lenger opp i fjellene, litt unna sjøkanten. Vi var heldige og sikret oss det siste rommet som var ledig, forteller Brøndbo på telefonen til Namdalsavisa fredag formiddag.

Han beskriver situasjonen som kontrollert, men er glad for at de valgte å forflytte seg høyere opp.

Stormen Pabuk har slått inn sør i Thailand og beveger seg mot en rekke kjente turistområder. Men meteorologene tror stormen vil svekkes lørdag, skriver NTB.

Stormen traff regionen Nakhon Si Thammarat 12.45 lokal tid fredag. På forhånd ble det spådd at den ville bli den verste i regionen på 30 år. Fredag trodde meteorologer at stormen nedgraderes til en tropisk syklon etter hvert som den beveger seg innover land lørdag.

Allerede er ødeleggelsene store. I Pak Phanang-området i Nakhon Si Thammarat er det flom flere steder og vann opp mot én meter høyere enn normalt. En rekke bygg er skadd, og i tillegg har trær og kraftledninger blåst ned, blant annet over en av hovedveiene i området, skriver Bangkok Post .

Nyhetsbyrået AP melder at en person er omkommet og en annen savnet etter at en fiskebåt med seks personer sank i de høye bølgene. Både båt- og flyruter er satt på vent og strendene stengt.

Ifølge Meteorologisk institutt i Thailand hadde vinden løyet noe sent fredag ettermiddag. Den var da rundt 65 kilometer i timen, ned fra 75 kilometer tidligere på dagen. Men instituttet advarte mot fortsatt sterk vind og 3–5 meter høye bølger i Thailandbukten og en bølgehøyde på 2–3 meter i Andamanhavet.