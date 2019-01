ULYKKE: Fem tenåringsjenter omkom i en brann i et såkalt escape room i Koszalin i Polen fredag. Foto: AP / TVN News via AP / NTB scanpix

13 escape room-anlegg stenges i Polen

UTENRIKS 2019-01-06T16:54:50Z

Etter helgens brannkatastrofe har polske myndigheter besluttet å stenge 13 anlegg med såkalte escape rooms.

NTB

Publisert: 06.01.19 17:54 Oppdatert: 06.01.19 18:40

Sikkerhetsmangler ligger bak påleggene om stenging, ifølge polsk politi og polske brannmannskaper. De ber publikum melde fra hvis de oppdager slike mangler.

Fem tenåringsjenter omkom i en brann i et såkalt escape room i Koszalin i Polen fredag. Jentene deltok i en bursdagsfeiring, men ble rammet av en brann som trolig skyldtes en gasslekkasje i varmeanlegget.

De døde trolig av kullosforgiftning og ble funnet omkommet etter at brannen var slukket.

Hedret i messe

De omkomne ungdommene ble hedret i en katolsk messe i Koszalin-katedralen, og biskop Edward Dajczak identifiserte jentene som Julia, Amelia, Gosia, Karolina og Wiktoria.

Escape room er blitt en populær attraksjon mange steder. Aktiviteten går ut på at spillerne er innelåst i et rom og har en tidsfrist på å finne løsninger på en rekke problemer og gåter for å finne veien ut.

Siden fredagens branntragedie er over 200 av Polens totalt 1.100 anlegg med escape rooms undersøkt av myndighetene.

Populært i Norge

Escape rooms er også populært i Norge, hvor det totalt finnes 69 slike anlegg.

– Vi har et tillitsbasert system i Norge. Det betyr at det er eieren som er ansvarlig for sikkerheten, og som kan stilles til ansvar hvis noe skjer, sier administrerende direktør Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening til NRK .

Adventure Rooms i Oslo, som driver med escape rooms i Norge, understreker at selskapet tar brannsikkerhet svært alvorlig, forklarer daglig leder Hogne Kavlie til kanalen.

Spillerne er under konstant overvåking mens spillet pågår, og de har mulighet til å kommunisere med en person som følger med på skjermene.