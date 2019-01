SISTE DAG I BARNEHAGEN: Jamie Rodny henter sin tre år gamle sønn Samuel i barnehagen. Han kommer ikke tilbake hit før mamma får lønn igjen. Barnehagen koster rundt 12.000 kroner i måneden. Foto: Thomas Nilsson, VG

Fikk ikke lønn på fredag - er helt blakk: – Trump holder oss som gisler

UTENRIKS 2019-01-14T05:14:08Z

ALISO VIEJO, CALIFORNIA (VG) Her plukker Jamie opp sin tre år gamle sønn Samuel i barnehagen for siste gang på lenge. Trumps rekordlange «shutdown» gjorde at hun ikke fikk lønn på fredag.

Publisert: 14.01.19 06:14

– Trump holder oss som gisler for en grensemur mot Mexico. Han bruker sine egne ansatte som et verktøy for å få det han vil ha. Det er absurd, sier Jamie Rodny, som jobber for USAs myndigheter som etterforsker for Departementet for boliger og byutvikling (HUD).

Hun har invitert oss hjem til den nykjøpte huset i Aliso Viejo i Orange County i California.

Det månedlige avdraget på huslånet forfaller førstkommende tirsdag. Det er på 4000 dollar, rundt 35.000 kroner. Samuels barnehage skal også betales snart.

Den regningen er på 1400 dollar, rundt 12.000 kroner, en helt ordinær avgift for barnehager i USA. I de store byene koster barnehageplass gjerne dobbelt så mye.

Dette er fakta om nedstengningen # 22. desember 2018 ble deler av USAs statsapparat stengt, da president Donald Trump nektet å godkjenne et budsjett som ikke inneholder 5,7 milliarder dollar til bygging av den omstridte grensemuren mot Mexico. # 9 av 15 departementer og en rekke andre myndigheter er helt eller delvis stengt. Det går blant annet ut over både politi, offentlig transport, parker og museer. # Den såkalte «shutdown» nå den lengste i USAs historie. Dette er den tredje såkalte shutdown under Trump. Under de to forrige hadde hans parti, det republikanske partiet, flertallet i begge kamrene i Kongressen, både Senatet og Representantenes Hus. Nå har demokratene flertall i Representantenes Hus.

Men Jamie Rodny og ektemannen har ikke råd til noe av dette nå.

– Det er veldig flaut at jeg må si at vi ikke har råd til livene våre, sier Rodny med tårer i øynene. Heldigvis har de ektemannens lønn. Men det dekker bare halvparten av utgiftene. De har for lengst begynt å betale alt de kan med kredittkort.

– Det er jo ikke bra. Det må betales en gang det også, med renter. Jeg er rasende. Dette er totalt ødeleggende for meg og 800.000 andre føderalt ansatte der ute. President Trump sier at vi bare kan gjøre justeringer. Hva skal jeg justere? Dette er Amerika. De som låner ut penger til hus, bil og kredittkort er ikke engler. De vil ha pengene sine.

Hun mener også at Donald Trump kan ha en klar egeninteresse av shutdownen . FBIs granskning av Trump-kampanjens forhold til Russland er beskyttet, men det pågår flere etterforskninger av presidenten som kan bli satt på hold, frykter hun.

– Trump kan ha et personlig motiv for en langvarig shutdown. Kanskje er det derfor han sier at han ikke bryr seg om det er uker, måneder eller år, sier hun.

Trump nekter foreløpig å godkjenne budsjettforslag som ikke inneholder 5,7 milliarder dollar til en grensemur mot Mexico.

VGs USA-KORRESPONDENT Robert Simsø Ta kontakt og følg meg på: Epost: roberts@vg.no Twitter: RobSimso

Hun har ikke sovet skikkelig siden det startet. for over tre uker siden. Hun forteller at hun har kolleger som er aleneforsørgere eller alene med barn, som sliter enda mer.

Hun påpeker at det ikke bare er de 800.000 som rammes, men også millioner av andre som er avhengig av utbetalinger fra myndighetene.

Selv har hun tatt kontakt med banken sin for å høre om hun kan utsette avdraget førstkommende tirsdag. Hun fikk et blankt nei.

– Jeg ser på bankkontoen min og jeg har bare lyst til å gråte. Da vi kjøpte dette huset, brukte vi alle pengene vi hadde. Og så rett før jul så vi på nyhetene at det kunne bli en shutdown. Vi kjøpte ikke gaver til jul. Vi var stort sett bare hjemme og gjorde de tingene i området som er gratis. Vi er middelklassen. Vi har ikke en superrik familie, slik som Trump har, sier Rodny.

VG-SPESIAL: Her er menneskene som flykter mot USA

Hun snakker om at dette er den tredje stengningen av statsapparatet mens Trump har vært president.

– Jeg har alltid fryktet at denne milliardæren som er født inn i en rik familie aldri ville forstå utfordringene som de fleste amerikanere har. Han aner ikke hvordan det er å leve fra lønning til lønning, slik 60 prosent av amerikanere gjør. Han vet ikke hvordan det er å ikke ha penger på bok. Og hvis du ikke kan relatere, hvordan kan du ha empati og medfølenhet til å gjøre hva som er riktig, spør Rodny.

Rundt oss på gulvet bjeffer hunden Rex Rodney. Senere tar hun oss med til barnehagen som er fire minutter kjøring unna.

Samuel kaster seg i morens armer når han ser henne.

Hun forklarer at hun og ektemannen prøver alt de kan å beskytte ham fra det som skjer. De vil ikke at han skal høre at de krangler om penger.

Nå er hun åpen for å bytte jobb, selv om det er en gigantisk hake ved akkurat det.

Hvis Jamie jobber i 5 år og 8 måneder til for HUD, kvalifiserer hun til noe som heter Public Service Loan Forgiveness Program.

Det betyr at hennes gjeld fra jusstudiene nærmest slettes. Det er over 232.000 dollar, over to millioner kroner.

– Her ser du hvorfor så mange i middelklassen i USA sliter. Utdanningslånene struper oss, sier Rodny og rister på hodet. Hun har også et privat studielån på 40.000 dollar (350.000 kroner), som hun uansett ikke slipper unna.

– Jeg har alltid jobbet hardt. Mine foreldre lærte meg at hvis du jobber hardt, så får du råd til et bra liv for deg selv og din familie. Og her er jeg, en som har akkurat har kjøpt sitt første hjem og har en tre år gammel sønn, og så får jeg ikke lønn. Det er fryktelig.

Hun viser også til at Trump nylig frøs alle føderale lønninger for 2019.

– USAs middelklasse blir mer og mer skviset. Alt blir dyrere. Lønningene holder ikke. Og hva kommer til å skje med amerikansk økonomi nå med denne shutdownen? Den koster 1,2 milliarder dollar i uken.

– Revurderer du å jobbe for myndighetene selv om det betyr at du må nedbetale studiegjelden din selv?

– Ja, selvsagt. Jeg kan ikke gå uten lønn. Men det stinker, jeg elsker faktisk jobben min. Jeg vil faktisk jobbe for myndighetene, hvor jeg kan påvirke mye og hjelpe mange andre mennesker. Jeg elsker å hjelpe folk.