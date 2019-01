DEPORTERT: Journalisten An Boersma var godt kjent blant utenlandske reportere med base i Tyrkia. Nå hevdes det at hun kan kobles mot terrorgruppen Jahbat al-Nusra som kjemper i Syria. Foto: Privat

Nederlandsk journalist utvist fra Tyrkia

UTENRIKS 2019-01-17T13:58:30Z

En nederlandsk korrespondent er blitt deportert fra Tyrkia. Myndighetene hevder at hun skal ha utgjort en sikkerhetsrisiko for landet.

Publisert: 17.01.19 14:58 Oppdatert: 17.01.19 15:18

«Hei, dette er Ans Boersma, nederlandsk journalist. Jeg ble arrestert i går, og deportert i dag morges. Flyr ut nå».

Denne beskjeden våknet utenlandske og tyrkiske journalister til torsdag morgen, gjennom et forum der et stort antall journalister som jobber med å dekke Tyrkia er aktive.

Det førte til voldsomme spekulasjoner. Hva hadde hun gjort? Foreløpig er mye uklart, men tyrkiske myndigheter bekreftet raskt utsendelsen, og hevder at den ikke er knyttet til journalistisk arbeid.

Saken er omtalt i nederlandske medier. Dette vet man:

Den nederlandske journalisten hadde nettopp fått fornyet sitt tyrkiske pressekort for 2019. Hun har bodd flere år i Tyrkia og jobbet for den nederlandske finansavisen Het Financieele Dagblad .

Da hun skulle hente sin tyrkiske oppholdstillatelse, som også må fornyes årlig, ble hun pågrepet av politiet.

Uten noen ytterligere forklaring enn at hun utgjorde en «sikkerhetsrisiko», ble hun holdt i varetekt av politiet, og så sendt ut med fly til Nederland torsdag morgen.

«Kontakt med terrorgrupper»

Etter flere timer med uklarhet, har tyrkiske myndigheter sendt ut en forklaring på engelsk til utenlandske journalister. Og den inneholder overraskende informasjon.

Tyrkiske myndigheter bekrefter at journalisten ble deportert, etter å først ha fått sitt pressekort for 2019 godkjent. Men det hevdes at myndighetene hadde mottatt etterretningsinformasjon fra nederlandsk politi, om at journalisten hadde kontakt med en gruppe definert som terrorister, og at tyrkiske myndigheter hadde mottatt en forespørsel om hennes bevegelser inn og ut av Tyrkia.

Kobles mot al-Qaida gruppe

I meldingen som VG har mottatt fra tyrkiske myndigheter, sendt fra kommunikasjonsdirektør Fahrettin Altun ved det tyrkiske presidentkontoret, påpekes det at Tyrkia samarbeider tett med «venner og allierte» og har svartelistet titusenvis av individer grunnet «forbindelser til terrorgrupper».

På Twitter skriver talsmannen at tyrkiske myndigheter reagerte på informasjon fra Nederland om at journalisten hadde koblinger til Jabhat al-Nusra, som tidligere ble omtalt som al-Qaida i Syria.

Militser knyttet til denne gruppen kontrollerer blant annet deler av regionen Idlib i Syria, ved den tyrkiske grensen. Idlib er opprørernes siste region i Syria . Men her har også Tyrkia stor grad av kontroll, og har blant annet organisert presseturer inn dit.

Nederlandske myndigheter har så langt vært svært ordknappe om saken, men har uttalt at de ikke har bedt om å få journalisten utlevert. Det nederlandske statsadvokatembetet sier at journalisten ikke ble pågrepet ved ankomst til Nederland, og at hun drev med undersøkende journalistikk om et mistenkt terrornettverk.

Flere i dette nettverket skal være mistenkt for kriminell terrorvirksomhet, men altså ikke journalist Boersma, som «etterforsket» nettverket.

Tyrkiske myndigheter har nå spilt ballen helt over til Nederland, og sier at de kun reagerte på etterretningsinformasjon.

Organisasjonen The Coalition for Women in Journalism (CFWIJ) har uttalt at de traff journalisten onsdag kveld og at de ikke kan finne noe solid grunnlag for deporteringen, eller anklagen om kobling mot terrorgrupper.

«Dette gjør mulighetene for journalister som jobber i fremmede land enda vanskeligere, og det fremstår som om regjeringer i økende rad kan deportere journalister uten tilstrekkelig grunnlag», sier organisasjonen.

PS : Tyrkiske myndigheter sier at de over hundre tyrkiske journalistene som sitter fengslet ikke er å anse som journalister. Landet omtales som «verdens største fengsel for journalister» av organisasjonen Reporters Without Borders.