CNN: IS-lederen såret i luftangrep i fjor

Abu Bakr al-Baghdadi måtte avstå fra å lede terrorgruppen IS i fem måneder etter at han skal blitt såret i et luftangrep i mai, får CNN opplyst.

Amerikanske etterretningsbyråer mener å kunne si med høy grad av sikkerhet at Baghdadi var i den tidligere «IS-hovedstaden» Raqqa da han ble skadet i et missilangrep i mai 2017. Det får CNN opplyst av flere amerikanske tjenestemenn.

IS-lederen antas å ikke ha blitt livstruende skadet i angrepet, men han skal ikke ha kunnet fortsette å lede gruppens daglige operasjoner.

Kildene CNN har snakket med, kjenner ikke den eksakte datoen for angrepet. Det er dermed usikkert hvorvidt Baghdadi ble rammet av et angrep fra den USA-ledede koalisjonen som kjemper mot IS i Syria , eller om han ble truffet av et russisk missil. Russland kriger i Syria til støtte for Assad-regimet.

Det er også uklart hvorvidt Baghdadi ble rammet i et angrep som var målrettet mot ham, eller om det var tilfeldig.

I juni gikk det russiske forsvarsdepartementet ut og sa at de undersøkte opplysninger om at IS-lederen var drept i en av deres luftangrep i utkanten av Raqqa 28. mai.

I juli var det eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights (SOHR) og irakiske medier som meldte at IS-lederen var død . Irakisk etterretning gikk senere ut og avviste meldingene og hevdet at Baghdadi befant seg i Syria .

Amerikansk etterretning har ifølge CNN fått flere meldinger som antyder at Baghdadi for tiden kan befinne seg i et ørkenområde langs den syrisk-irakiske grensen.