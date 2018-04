LEDER: Republikaner Mike Conaway tok over etterforskningen i fjor. Komiteen er ledet av republikanerne. Foto: Alex Brandon / AP/ TT NYHETSBYRÅN

Etterretningskomité: Ingen samrøre mellom Trump og Russland

Publisert: 28.04.18 02:53 Oppdatert: 28.04.18 03:04

Etterretningskomiteen i Representantenes hus la fredag fram sin rapport om mulige bånd mellom Russland og Trump-kampanjen, og konkluderte med at det ikke finnes bevis.

Som ventet etter at nyheten om at rapporten var klar kom tidligere i måneden, slår republikanerne i etterretningskomiteen fast at det hverken var sammensvergelse eller samarbeid mellom Trump-kampanjen og Russland .

Fredag ble rapporten offentliggjort, etter at demokratene også har gjennomgått den.

Du kan lese rapporten her .

– Dårlig dømmekraft

Ifølge Fox News har komiteen undersøkt fire temaer: Russiske tiltak mot valget i 2016, USAs respons på angrepene, forbindelser mellom Russland og kampanjene til Trump og Clinton og påståtte lekkasjer av klassifisert informasjon.

Rapporten konkluderer ifølge Fox med at det ikke er «noe bevis» på sammensvergelse eller samarbeid mellom Donald Trumps presidentkampanje og Russland.

Men den slår også fast at både Trumps og Hillary Clintons kampanje utviste «dårlig dømmekraft», og viser til blant annet møtet mellom Trumps svigersønn Jared Kushner og en russisk advokat som angivelig skulle ha svertende informasjon om Clinton.

Kraftig sensurert

Komiteen skal også ha konkludert med at Russland sto bak flere cyberangrep mot amerikanske politiske institusjoner i 2015 og 2016, men det meste om cyberangrepene er unntatt offentligheten.

Rapporten på over 250 sider er sensurert før den ble offentliggjort, og deler kan derfor ikke leses, men den skal slå fast at gjentatte lekkasjer av hemmelighetsstemplet informasjon har skadet nasjonens sikkerhet og potensielt satt liv i fare.

Komitéformann Devin Nunes sier i en uttalelse at de mener rapporten er for kraftig sensurert .

Mens president Donald Trump tvitret om rapporten og kalte Russland-etterforskningen «En komplett heksejakt. MÅ TA SLUTT NÅ», er demokratene i komiteen ikke enige i rapporten.

Deres leder i komiteen, Adam Schiff, anklager republikanerne for ikke å ha etterforsket grundig nok, ved å utelate enkelte vitner og la være å innhente visse dokumenter.

– Gjennom etterforskningen har republikanerne i komiteen valgt å ikke etterforske seriøst, eller i det hele tatt se når det var rett foran nesen på dem, bevis på samrøre mellom Trump-kampanjen og Russland. I stedet har de antatt en rolle som forsvarsråd for flere av nøkkelvitnene, sa han ifølge Fox News.

Tidligere CIA-direktør John Brennan skrev på Twitter «En høyst partisk, ufullstendig og svært mangelfull rapport fra en delt Representantenes hus-komité betyr ingenting».

Ifølge Washington Post sier rapporten at etterretningsmiljøet har feilet på mange områder. De har tidligere kommet fram til at at Russland ønsket å støtte en Trump-seier.

Etterforskningen ledet av spesialetterforsker Robert Mueller pågår fortsatt. Forrige måned ble det kjent at han har tiltalt 13 russere og tre russiske selskaper for å ha blandet seg inn i presidentvalget.