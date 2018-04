STORT OMFANG: Cyberangrepet skal ha rammet myndigheter og bedrifter over hele verden, ifølge USA og Storbritannia. Foto: Science Photo Library / ABO

Flere millioner skal være rammet av globalt dataangrep

Publisert: 16.04.18 21:12 Oppdatert: 16.04.18 21:34

USA og Storbritannia varsler om at russisk-støttede hackere har utført et enormt dataangrep hvor de har infisert datarutere verden over mandag. Det er foreløpig usikkert om nordmenn er rammet.

Mandag varslet amerikanske og britiske myndigheter om hacker-angrepene, som de mener er en del av en spionasjekampanje rettet mot myndigheter og bedrifter verden over.

– Når vi ser ondsinnet cyberaktivitet, enten det kommer fra Kreml eller andre ondsinnede aktører, skal vi kjempe mot, sier cybersikkerhetskoordinator i Det hvite hus, Rob Joyce, i en felles pressekonferanse med de to landenes myndigheter.

Det skriver Reuters .

Ukjent om det har rammet Norge

Kommunikasjonsdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Mona Strøm Arnøy, sier det er for tidlig å si om angrepene har rammet Norge.

– Men vi følger saken nå utover kvelden, sier hun til VG.

Det amerikanske sikkerhetsdepartementet sier de ikke har fått en full oversikt over omfanget. De mener at infiserte rutere vil kunne benyttes til å starte aggressive cyberoperasjoner i fremtiden.

– Hackerne kan forberede seg for bruk av de infiserte ruterne i spenningstider, sier Ciaran Martin, administrerende direktør i den britiske regjeringens Cybersikkerhetssenter under pressekonferansen.

Hun legger til at millioner av maskiner ble angrepet, men de har foreløpig ikke sagt hvem som er rammet, eller delt detaljer om angrepene.

Myndighetene sier videre at angrepene rammet alt fra internettleverandører og private bedrifter til leverandører av kritisk infrastruktur.

Ikke første gang

USA har flere ganger tidligere anklaget russerne for hacking.

I 2017 anklaget Det hvite hus Russland for det ødeleggende NotPetya-dataangrepet. Sammen med Storbritannia fordømte de Russland for å slippe løs et datavirus som skadet datamaskiner verden over og svekket deler av Ukrainas infrastruktur.

Amerikanske etterretningsorganer har også konkludert med at Moskva blandet seg inn i det amerikanske presidentvalget i 2016, og det undersøkes nå om Donald Trumps kampanje samarbeidet med Russland for å vinne valget. Dette har blitt avvist av både Trump og Russland.