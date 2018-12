GRAVLAGT: Jakelin Kaals kiste ble båret til gravplassen i landsbyen Raxruha i Guatemala første juledag etter en vake. Foto: JOHAN ORDONEZ / AFP

7-åring gravlagt samme dag det ble kjent at 8-årig gutt døde i varetekt i USA

UTENRIKS 2018-12-26T04:45:50Z

Jakelin Caal Maquin (7) ble tirsdag gravlagt i hjembyen i Guatemala etter å ha dødd i varetekt hos USAs toll- og grensekontroll. Samme dag kom nyheten om at en gutt på åtte år også har omkommet i varetekt.

Gutten, som tiltredende leder for spansk- og Latin-Amerika-gruppen i Kongressen, Joaquin Castro, navngir som Felipe Alonzo-Gomez, er også fra Guatemala .

Han skal ha vist tegn på sykdom julaften og ble med sin far fraktet til et legesenter i Alamogordo i New Mexico, ifølge myndighetene. Der fikk han påvist forkjølelse og feber og ble gitt medisiner, men ble skrevet ut på ettermiddagen. På kvelden ble 8-åringen sendt tilbake til helsesenteret med kvalme og oppkast, og døde like etter midnatt. Dødsårsaken er ikke kjent, men CBP sier at de har igangsatt en intern gjennomgang.

Joaquin Castro oppfordrer natt til andre juledag til en gjennomgang av tragedien når Kongressen vender tilbake til arbeid:

«8-årige Felipe Alonzo-Gomez’ død i går natt mens han var i varetekt hos amerikanske toll- og grensemyndigheter (CBP) gjør meg svært trist, og jeg kondolerer familien.» skriver han.

Kongressmedlemmet hevder også at dagens politikk er farlig:

«Denne administrasjonens politikk med å avvise folk fra lovlige inngangspunkter, kjent som «metering», setter familier og barn i stor fare (...) Det står igjen mange ubesvarte spørsmål, blant annet hvor mange barn som har omkommet mens de har vært i varetekt hos CBP. Med to dødsfall som vi kjenner til bare de siste ukene, vil Kongressen fortsette å legge press på Justis- og beredskapsdepartementet til vi får svar.»

















1 av 7 BÆRES: Kisten med 7-årige Jakelin Caal blir båret til gravleggingen første juledag. CARLOS BARRIA / REUTERS

USAs toll- og grensekontroll (CBP) opplyser at gutten og faren tok seg inn i USA via El Paso i Texas 18. desember. De skal ha blitt overført til en grensestasjon i Alamogordo lille julaften.

Tidligere i desember døde syv gamle Jakelin Caal fra Guatemala av dehydrering og sjokk, etter at hun ble pågrepet av grensekontrollen. Jenta ble sendt til sykehuset i El Paso, og døde 8. desember, under 24 timer etter at hun ankom. Syvåringen skal «ikke ha spist eller fått vann på flere dager», stod det i en uttalelse fra CBP. Foreldrene til Caal har etter det avvist at hun ikke fikk mat og vann før hun og faren hennes ble pågrepet på grensen til Mexico.

Jentas dødsfall etterforskes av Justis- og beredskapsdepartementet, i tillegg til at FNs spesialutsending for flyktninger har varslet at han vil kreve en gjennomgang.

Trump-administrasjonen har tatt flere grep for å avskrekke ulovlig innvandring til USA. De har også innskrenket den lovlige tilgangen til USA ved offisielle grenseoverganger. Ifølge Reuters har dette skapt en ventetid på flere måneder for asylsøkere, deriblant dem som var med i den mye omtalte migrantkaravanen fra Mellom-Amerika tidligere i år.