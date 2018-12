DIKTATOR: General Francisco Franco regjerte i Spania fra 1939 til 1975. Foto: NTB scanpix

Strid om spansk diktatorgrav: Regjeringen mot familiens ønske

Regjeringen og statsminister Pedro Sánchez kjemper mot at levningene til Francisco Franco skal flyttes til hovedstaden.

60 kilometer unna Madrid , på minnestedet Valle de los Caídos, på norsk «De falnes dal», ligger levningene av Spanias tidligere diktator – Francisco Franco. Gravanlegget, også kalt Spanias dystreste turistattraksjon, var Francos egen idé, og ble bygget på 40- og 50-tallet.

Franco selv ble gravlagt der etter hans død i 1975. I mai i fjor vedtok regjeringen å grave opp levningene til diktatoren, til sterk motstand fra Francos familie og de høyreorienterte partiene Ciudadanos og Partido Popular.

Det spanske sosialistiske arbeiderpartiet, med nåværende statsminister Pedro Sánchez i spissen, tok tilbake regjeringsmakten i sommer, og lovet i valgkampen et oppgjør med Francos regime.

– Sårene har vårt åpne i mange år. For mange år. Det er på tide å lukke dem, uttalte Sánchez i juli, ifølge The Guardian .

Franco-familien har anklaget ham og regjeringen for å bruke saken for å vinne stemmer i valget.

– Bestefaren min ble gravlagt der på en statsavgjørelse tatt av statsministeren og kongen. Nå vil de ikke ha ham der, og det er absurd, uttalte barnebarnet Francisco Franco Martínez-Bordiú til avisen.

Etter bestemmelsen har Franco-familien krevd at diktatorens nye hvilested skulle være i La Almudena-katedralen, som ligger i hjertet av et av Madrids populære turistområder. Der ligger graven til diktatorens datter, Carmen Polo.

Det har regjeringen satt seg sterkt imot, og i et nytt dokument utferdiget av en regjeringsdelegat i Madrid konkluderes det med at en eventuell gravlegging der kan skape ordensforstyrrelser, skriver Le Pais .

I dokumentet hevdes det at dersom diktatorens levninger plasseres i den katolske kirken vil risikoen for terrortrusler øke, i tillegg til at det kan oppstå konfrontasjoner mellom tilhengere av Franco og andre. Det understrekes også at dersom det oppstår forstyrrelser i selve krypten, vil ikke politiet ha mulighet til å gripe inn, ettersom katedralen er et hellig sted.

Rapporten peker også på at 366.000 mennesker besøkte «De falnes dal» i 2018. Regjeringen tror at dette tallet vil øke dersom Franco blir plassert i en ny grav i en mer sentral lokasjon.

I tillegg nevnes episoden i november hvor demonstranter for feministgruppen Femen brøt inn i en protestaksjon av Franco-tilhengere i Madrid, og rapporten peker på at en sentral plassering av graven kan føre til lignende episoder.