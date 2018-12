VAR PÅ FERIE: Øystein Lund Andersen, kona Irma og sønnen Einar bor i Jakarta i Indonesia, men ferierte i Vest-Java denne helgen. Foto: PRIVAT

Ny tsunami i Indonesia: – Så bølgen komme mot meg

UTENRIKS 2018-12-23T00:01:03Z

Øystein Lund Andersen og familien fikk oppleve tsunamien i Indonesia, som har kostet minst 168 menneskeliv, på nært hold. – Håper det var første og siste gang.

Øystein Lund Andersen fra Bodø jobber vanligvis på den norske ambassaden i hovedstaden Jakarta, men var denne helgen på en ferietur med kona og deres 3 år gamle sønn i provinsen Vest-Java.

– Jeg jobber som vulkanfotograf, og reiser ofte rundt i landet for å fotografere. Jeg så tilfeldigvis at den kjente Krakatau-vulkanen hadde utbrudd lørdag, og tok bilder av den gjennom hele dagen. Jeg spiste middag med familien på kvelden, og dro ned igjen på stranden ved 21.30-tiden. Tidligere hadde det vært mye røyk og lava, men da var det helt stille, sier Andersen til VG.

– Vanligvis pleier det ikke å være en så stor endring på så kort tid. Mens jeg sto helt nede ved vannet og funderte over dette, så jeg plutselig en stor bølge komme mot meg, så jeg begynte å springe, fortsetter han.

Evakuerte opp i fjellet

Andersen sprang opp til 2.-etasjen på hotellet hvor familien bodde, for å hente kona og sønnen som lå og sov.

– Da hørte jeg at det kom en enda større bølge, som slo inn i hotellbygningen. Gjennom vinduet kunne jeg se at vannet hadde passert baksiden hotellet, og at mange biler hadde blitt skylt av veien, sier han.

Sammen med familien evakuerte han opp i en liten landsby som ligger rundt 70 meter over havet.

– Vi er her sammen med flere hundre andre som også er evakuert. Stemningen nå er rolig, fordi folk har fått hvile, søvn og mat. Men i går var den ganske panisk. Det var ikke noe hyggelig.

Titalls døde

Minst 168 personer er døde og flere hundre er skadet etter at tsunamien traff strender ved Sunda-stredet, som ligger mellom Sumatra og Java. Det melder nyhetsbyrået AP .

Over 30 skal være savnet, og myndighetene frykter at dødsantallet vil øke ytterligere.

Ødelagte veier og bygninger

Da VG snakket med Andersen på telefon er det søndag morgen i Indonesia. Når familien kan returnere tilbake til Jakarta, er usikkert.

– Vi kan høre vulkanen, selv om vi er 50 kilometer unna den. Vi har lyst til å reise tilbake i dag. Det tar cirka tre timer å kjøre, men mange av veiene er ødelagte, så vi kan ikke bevege oss ut med bil før det er helt trygt. Om vi går glipp av julaften hjemme, spiller ingen rolle, så lenge vi er sammen.

Både Andersen, kona og sønnen kom fra hendelsen uskadet.

– Man gjør seg opp veldig mange tanker når noe slikt skjer. Dette er første gangen jeg opplever en tsunami på nært hold. Jeg håper det blir den siste.

Ødelagte hjem

Indonesiske myndigheter sier tsunamien muligens skyldes undervannsskred etter et utbrudd i Krakatau.

– Vi sammenstiller meldinger om at en tsunami har truffet Sundastredet, spesielt ved Serand, Pandeglang og Sør-Lampung, sier byråets talsmann Sutopo Purwo Nugroho til Metro TV søndag morgen

Flere hundre hjem er ødelagt, ifølge talsmannen.

I september omkom 832 etter jordskjelv og tsunami i Palu. Bilder fra tidligere i høst viser hvordan den seks meter høye bølgen raserte den indonesiske byen .