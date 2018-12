AGENT: Den russiske våpenaktivisten Marija Butina erklærer seg skyldig i anklager om at hun fungerte som russisk agent. Foto: AP / NTB SCANPIX

Spionsiktet russer erklærer seg skyldig

UTENRIKS 2018-12-13T17:40:42Z

Den russiske studenten og våpenaktivisten Marija Butina har i en domstol i Washington erklært seg skyldig i spionasje.

Mikal Hem

NTB

Publisert: 13.12.18 18:40 Oppdatert: 13.12.18 20:58

30-åringen er den første russeren som erklærer skyld i å ha forsøkt å påvirke amerikansk politikk i tiden rundt presidentvalget i 2016, skriver Washington Post .

Butina ble pågrepet i Washington i juli , siktet for å ha samlet inn etterretningsinformasjon om amerikanske tjenestemenn og politiske organisasjoner. Det skal hun ha gjort i en treårsperiode mens hun bodde i Washington sammen med kjæresten, som har en posisjon i det republikanske partiet.

Amerikansk påtalemyndighet mener hun handlet på ordre fra en tidligere russisk parlamentariker, Aleksander Torsjin, som er en av president Vladimir Putins støttespillere.

Påtalemyndigheten mener å kunne slå fast at hun utviklet forhold til amerikanske politikere via kontakter i National Rifle Association (NRA).

Butinas forsvarer har tidligere sagt at hun simpelthen er en student som bare er interessert i å bedre forholdet mellom USA og Russland . Den russiske kvinnen har tidligere sagt at hun er uskyldig.

Russlands utenriksminister Sergej Lavrov ba i juli amerikanske myndigheter om å løslate Butina.

Forsøkte å påvirke

Butina innrømmet i retten å ha forsøkt å påvirke amerikanske statsborgere.

«Butina forsøkte å opprette uoffisielle kommunikasjonslinjer til amerikanere med makt og innflytelse over amerikanske politikk», sa aktor i saken, ifølge CNN .

Butina innrømmet i retten å ha skrevet et notat med tittelen «Beskrivelse av diplomati-prosjekt», der hun foreslår at Russland skal opprette kontakt med «politisk parti 1». Dette er ifølge amerikanske medier Det republikanske partiet.

Butina planla å bruke 125.000 dollar på å delta på konferanser tilknyttet Det republikanske partiet, spesielt NRA, som hun mente «hadde innflytelse over» republikanerne.

Hun inviterte også NRA-medlemmer til Moskva i desember 2015. Hun fikk hjelp til å arrangere reisen av kjæresten sin, som i retten ble beskrevet som «amerikansk person 1». Dette skal ifølge amerikanske medier være Paul Erickson, en advokat som har deltatt i flere republikanske valgkamper.

Torsjin skal også ha hjulpet til å med å arrangere turen. Etter at turen var over, ga hun beskjed til ham at «Nå bør vi la dem vise sin takknemlighet. Senere legger vi forsiktig press på de».

Møtte Trump

Under Donald Trumps valgkamp, forsøkte Butina å komme i kontakt med presidentkandidaten. Under et folkemøte i Las Vegas i 2015 fikk hun sjansen til å stille Trump et spørsmål direkte. Da spurte hun om hvordan han så på sanksjonene mot Russland, som USA og flere andre vestlige land hadde innført etter anneksjonen av Krim i 2014.

Trump svarte at han «kom overens med Putin», og at han ikke trodde sanksjoner var nødvendig.

Butina forsøkte også å få til et møte mellom Trump og Torsjin på et NRA-arrangement i mai 2016. Møtet ble aldri noe av, men hun og Torsjin traff i stedet Donald Trump jr.

Etter at Butina ble arrestert, krevde Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at hun skulle løslates . I en telefonsamtale med USAs utenriksminister Mike Pompeo, hevdet Lavrov at anklagene mot henne var fabrikkert.

Utenriksdepartementet i Russland satte i gang en kampanje i sosiale medier for å få Butina løslatt . Twitter-kontoene til flere av Russlands ambassader byttet ut profilbildene sine med et bilde av Butina, samt slagordet «Free Butina».

«I forbindelse med arrestasjonen av den russiske statsborgeren Marija Butina i USA, starter vi en flash mob for å støtte henne. Bytt profilbildet ditt til et bilde av Marija», skrev utenriksdepartementet på sin russiske Twitter-konto .