Makt øker sex-lysten

Bill Clinton, et «offer» for indre biologisk krigføring? Økt suksess, makt og innflytelse får det mannlige kjønnshormonet testosteron til å boble. Jo høyere på strå, desto mer seksuell aktiv og attraktiv blir en mann.

Et hanndyr i kontroll er det som besitter de beste genene. Gjennom studier av de mest avlsdyktige oksene, har man kunnet plukke ut et eller flere gen for hyperseksualitet, forteller androlog Ken Purvis.

Blant kroppens rundt to millioner gener, har mannen fått sitt «program» for blant annet størrelsen på penis og nivået av testosteron i kroppen.

Men ytre forhold, som miljø og evnen til å prestere, påvirker også mannens kjønnshormoner.

- Studier av mannlige tennis- og sjakkspillere har vist at den som vinner kampen øker sitt testosteronnivå etterpå. Dette vedvarer i flere dager og gir økt sexlyst og ytterligere vinnerappetitt, ifølge Purvis.

Historien har vist oss at det å vinne presidentkampen i USA ikke ser ut til å ha hatt noen potensdempende virkning på opptil flere av Clintons forgjengere.

Menn i makt- og vinnerposisjoner og med stor motivasjon for konkurranse har ofte et stort behov for sex. Og jo mer sex, jo større produksjon av testosteron. Menn som har mistet sin status, oppsøker oftere lege med ereksjonsproblemer.

Samtidig flokker kvinner seg rundt menn med status og innflytelse. Dette er like mye genetisk betinget fra hennes side. Studier i alle kulturer viser at kvinnen søker en eldre mann, med erfaring og kontroll.

Fordi mange menn allerede fra barndommen av lærer å undertrykke følelser ved ikke å vise dem, bruker mange sin egen kropp til trøst. Derfor utvikler mange gutter et nærere forhold til sitt underliv enn jenter.

- Sex er på mange måter menns viktigste kanal for følelser. Ikke bare i forhold til kjærlighet, men også i forhold til sinne, stress og aggresjon, mener seksualforsker Bente Træen.

Menn med makt er ofte under sterkt stress og press, en følelsesmessig belastning som blir kompensert med sex. Store gutter gråter ikke, de snakker ikke om nederlag.

Befolkningsstudier fra USA (Thompson, 1993) viser at utroskap er langt mer utbredt i USA enn i andre land. Samtidig er aksepten for utenomekteskapelige forhold langt lavere - sammenlignet med de nordiske landene.

50-75 % av dem som deltok i Thompsons undersøkelse oppgav at de hadde hatt et parallelt seksuelt forhold mens de var gift. Tilsvarende tall fra Norge viser at 25% av mennene og 12% av kvinnene har vært utro i sitt forhold.

- USA preges av en svært undertrykkende og lite åpen seksualkultur. Den aller viktigste måten å kontrollere og normalisere seksualiteten på er gjennom åpenhet, mener Træen.

23.01.98 03:56 Oppdatert: 25.02.03 13:15