FORSVINNER: Landemerket Golden Gate Bridge i San Francisco forsvinner inn i den tette røyken som innhyllet byen fredag. Foto: Eric Risberg / AP/ TT NYHETSBYRÅN

Røyk fra California-brannene har nådd New York

UTENRIKS 2018-11-21T23:05:20Z

Det kan fort forveksles med annen forurensning, men oppmerksomme newyorkere kan ved soloppgang og -nedgang se et slør av røyk i luften som kommer helt fra California.

Østkystbeboere fikk denne uken en påminnelse om det voldsomme infernoet deres landsmenn på vestkysten har måttet hanskes med, skriver The Guardian .

Røyken har dermed blitt fraktet over 4800 kilometer.

VG i California: Nesen svir og pusten er tung

– Wow, jeg visste at kveldens solnedgang over New York virket annerledes, og jeg burde skjønt hvorfor. Skogbrannrøyk er i luften, og det kommer helt fra California, skriver Kathryn Provic, som jobber med vær for NBC, på Twitter .

Hennes meteorologkollega Gary Szatkowski har tvitret et kart fra National Oceanic and Atmospheric Administration som viser hvordan røyken har beveget seg fra California, gjennom Texas og opp til New York og Washington DC.

– Når røyken havner i atmosfæren kan den fraktes tvers over landet og kanskje lengre, sier CNN s meteorolog Judson Jones, og legger til:

– Men desto lengre den fraktes, desto vanskeligere er den å skjelne ettersom røykpartiklene spres. Ofte er den eneste muligheten til å se dem soloppgang og solnedgang, når lyset fra solen brytes og viser den øvre atmosfæren.

I California, som opplever de verste skogbrannene delstaten noensinne er rammet av, er skoler stengt og sportsarrangementer avlyst på grunn av den kraftige røyken. Noen steder har de slitt med mangel av beskyttelsesmasker.

Onsdag er det ventet å bli noe bedre, ettersom det er spådd regn.

81 personer er bekreftet omkommet i brannene, og nesten 700 mennesker er fortsatt savnet.