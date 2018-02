Florida-skytter beskrives som våpengal og utstøtt ved skolen

NTB

Publisert: 15.02.18 10:38 Oppdatert: 15.02.18 14:56

19 år gamle Nikolas Cruz drepte 17 personer på sin tidligere skole i Parkland i Florida. Elever og lærere ved skolen sier han var våpengal, og hadde få venner.

– Han var våpengal. Han var på en måte en utstøtt person, som ikke hadde mange venner, sier en elev ved Marjory Stoneman Douglas High School til Reuters.

Onsdag ble 17 personer drept da hennes tidligere medelev Cruz, bevæpnet med et AR-15-gevær, røykgranater, flere magasiner og en gassmaske, fyrte løs mot elever og lærere. Selv ble han pågrepet om lag en time etter angrepet og fraktet til sykehus, før han senere ble skrevet ut.

En lærer ved skolen sier Cruz hadde blitt identifisert som en potensiell trussel mot sine medelever allerede før dette.

–Vi hadde et problem i fjor da han truet andre elever, sier læreren, som legger til at ledelsen hadde sendt et brev til alle lærerne for å advare om Cruz.

Blant annet skulle han bli nektet adgang til skolen dersom han bar ryggsekk.

– Voldelig mot ekskjæreste

Cruz var stille og tilbakeholden, men byttet nærmest personlighet når han ble sint, sier en elev til Reuters. Han snakket mye om kniver og skytevåpen, men ingen tok ham på alvor, sier hun videre.

Også politiet har bekreftet at den antatte gjerningsmannen er fascinert av skytevåpen. Da han ble pågrepet, hadde han mange magasiner igjen, ifølge sheriff Steve Israel i Broward.

–Vi har begynt å gå gjennom hans sosiale medier og hjemmesider, og noen av de tingene vi har funnet er svært foruroligende, sier han.

Foreløpig er lite kjent om 19-åringens motiv, utover det faktum at han hadde blitt utvist fra skolen. Årsaken til dette er ikke bekreftet, men den 17-årige eleven Victoria Olvera sier bakgrunnen for utvisningen var at han hadde havnet i et slagsmål med sin ekskjærestes nye kjæreste. Hun sier videre at Cruz hadde vært voldelig mot eksen.

–Jeg tror at alle har hatt i tankene at dersom noen kunne finne på å gjøre noe som dette, var det han, sier hun.

Fikk helsehjelp

Ifølge skolens talspersoner gikk Cruz på en annen skole i Broward-distriktet etter at han ble utvist. Moren døde av lungebetennelse 1. november. Hun og faren, som døde av et hjerteinfarkt for et år siden, hadde adoptert Nikolas og hans biologiske bror, ifølge 19-åringens familie og venner.

De to ble tatt vare på av en venn av familien da moren døde. Cruz flyttet senere inn hos familien til en av vennene sine nordvest i Broward. Ifølge familiens advokat visste de at 19-åringen eide et AR-15-gevær, men de tvang ham til å holde det innelåst i et skap. Han hadde imidlertid nøkkel til skapet.

Borgermester i Broward, Beam Furr, sier i et intervju med CNN at 19-åringen mottok psykiatrisk behandling en stund, men at han ikke hadde møtt opp til behandlingen på over et år.

–Det er ikke slik at det ikke var bekymringer rundt ham, sier Furr.

Dødeligste på flere år

I tillegg til å se på motivet, arbeider etterforskerne med å følge sporene av AR-15-geværet som ble brukt.

Ifølge organisasjonen Everytown har 17 skyteepisoder funnet sted ved amerikanske skoler hittil i år. Nå er det 18. Med 17 drepte er onsdagens skolemassakre den dødeligste siden massakren ved barneskolen Sandy Hook i Connecticut i 2012.

Hendelsen har blåst nytt liv i debatten om amerikanske våpenlover samtidig som amerikanske politikere uttrykker sin kondolanse for ofrene.

–Mine bønner og kondolanser til familier og etterlatte av ofrene for den grusomme skytingen i Florida. Ingen barn, lærere eller andre skal føle seg utrygge på en amerikansk skole, skriver president Donald Trump på Twitter.