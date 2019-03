DREPT: Trinity Love Jones (9) ble funnet drept i en koffert langs en tursti i Hacienda Heights i California. Foto: Politiet i Los Angeles/AP

Trinity (9) funnet drept i koffert

Drøye to uker etter at «mysteriejenta» ble funnet i en koffert, er moren blitt siktet for drap.

Den ni år gamle jenta ble funnet i en svart trillekoffert langs en populær tursti i Hacienda Heights i den amerikanske delstaten California i starten av mars.

Politiet tror hun hadde ligget der i fire dager da en parkansatt gjorde det groteske funnet.

Politiet slo full drapsalarm, men visste ikke hvem jenta var, og i flere amerikanske medier ble hun i de påfølgende dagene omtalt som «mysteriejenta». På seg hadde hun en genser hvor det sto «Future Princess Hero», hvor prinsesse var strøket over.

I håp om å identifisere jenta gikk politiet ut med en tegning av ansiktet – i tillegg til bilder av klærne og den aktuelle kofferten:

Etter tips fra publikum ble hun noen dager senere identifisert som Trinity Love Jones (9).

Morens kjæreste Emiel Hunt (38) er siktet for drapet. Han ble forrige uke pågrepet da politiet fant ham sovende i en bil på en parkeringsplass i nærheten av flyplassen i San Diego.

DRAPSSIKTET: Emiel Hunt (38). Foto: Politiet i Los Angeles

Politiet mener han drepte og dumpet den ni år gamle jenta 1. mars – fire dager før hun ble funnet. De har så langt ikke sagt noe om hvordan hun ble drept – eller hva som kan være motivet.

Onsdag tok saken nok en utvikling, da også moren Taquesta Graham (28) ble siktet for det brutale drapet, skriver LA Times. Det er så langt uklart hvordan kjæresteparet stiller seg til siktelsen.

DRAPSSIKTET: Taquesta Graham (28). Foto: Politiet i Los Angeles

De tre flyttet fra huset til et familiemedlem i Long Beach tidlig i mai i fjor. Øvrig familie sier at de kun har møtt kjæresteparet og jenta noen få ganger de siste ti månedene.

Ifølge politiet var de hjemløse i tiden før jenta ble drept, og hadde derfor sovet på motell og i bilen.

For noen dager siden ble det holdt minnestund ved åstedet. Jentas far Anthony Jonas fortalte da til NBC Los Angeles at han er i sorg.

– Ord kan ikke forklare det jeg føler nå. Jeg vil bare ha svar. Jeg vil ha rettferdighet. Hun var den beste – full av karakter, full av livet, full av glede.

