MYSTERIUM: 44 mennesker var om bord i ubåten «ARA San Juan» da den forsvant utenfor Argentina for snart ett år siden. Foto: AP

Forlenger lete-oppdrag med norsk skip

To måneder etter at norske «Seabed Constructor» startet letingen etter den savnede argentinske ubåten med 44 personer om bord er forsvinningen fortsatt et mysterium.

Neste uke er det ett år siden «ARA San Juan» sendte ut en nødmeldingen om at sjøvann hadde begynt å trenge inn i ventilasjonssystemet til ubåten.

Se detaljert grafikk om leteaksjonen nederst i denne artikkelen.

Tre timer senere ble en uvanlig lyd registrert 200 nautiske mil, cirka 370 kilometer, øst for den argentinske havnen Comodoro Rivadavia. Deretter ble det stille.

I høst ble det amerikanske selskapet Ocean Infinity hyret inn av den argentinske marinen for å lete etter den savnede ubåten. Oppdraget skulle gjennomføres med det norske forskningsskipet «Seabed Constructor», som har hjemhavn i Bergen.

Avtalen var i korte trekk at Ocean Infinity kun skulle få betalt hvis ubåten ble funnet. Og leteperioden skulle vare frem til årsdagen for forsvinningen, skriver argentinske Clarin .

«Finnerlønnen» var satt til 7,5 millioner amerikanske dollar, over 62 millioner norske kroner.

Nesten 60 dager etter at letingen startet er ubåten-forsvinningen fortsatt et mysterium. Foreløpig har ubåtene til «Seabed Constructor» kun støtt på to gamle fiskebåter og sjekket ut utallige havbunnsformasjoner.

Denne tweeten fra Ocean Infinity viser størrelsen på områdene de har undersøkt:

Tross en opphetet debatt i Argentina om nødvendigheten av å finne ubåten og uenighet mellom pårørende, marinen og det amerikanske selskapet har det nå blitt avtalt at skipet skal fortsette letingen godt inn i 2019.

– Vi har blitt enige om en forlengelse av kontrakten helt frem til april, men det er godt mulig avtalen blir utvidet, skal en kilde i den argentinske marinen ha opplyst til Clarin.

Nå skal skipet fortsette letingen i ti dager før det må videre på service i Sør-Afrika i desember og januar, for deretter å ta opp letingen igjen i begynnelsen av 2019.