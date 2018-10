REISESELSKAP: Leder for den omstridte pro-russiske organisasjonen Folkediplomati Norge, Hendrik Weber ( andre f.v), sammen med advokat, rådgiver og daglig leder for Krim-reiseselskapet, på vei ut fra notaren den dagen selskapet ble stiftet. Foto: Privat

Norsk organisasjon tilbyr reiser til annekterte Krim

UTENRIKS 2018-10-12T17:16:20Z

Foreningen Folkediplomati Norge vil hjelpe turister å unngå sanksjonene, og skal arrangere reiser til det annekterte Krim.

Publisert: 12.10.18 19:16

Hendrik Weber, som er grunnlegger og leder av den omstridte foreningen Folkediplomati Norge , har åpnet et firma i Moskva som har til hensikt å ta norske turister til den russisk-annekterte Krimhalvøya.

På sin egen Facebook-side annonserer Weber nyheten slik:

«Med dette har vi nå mulighet til å bringe turister og interesserte til Russland og spesielt til Krim for å unngå sanksjonene».

Vil unngå sanksjoner

Det ferske reiseselskapet er basert i Moskva. Weber sier til VG at nettopp dette gir han mulighet til å unngå sanksjonene.

– I Norge er det ikke tillatt å organisere reiser til Krim og tjene penger på det. Med når selskapet drives fra Russland, kan du gjøre dette helt offisielt, og det er ikke imot sanksjonene som Norge har. Moskva er en fin base, fordi det er godt med advokater der, og gode forbindelser til Norge, sier lederen for Folkediplomati Norge til VG.

Målgruppe: Hele Skandinavia

Når Weber og andre i foreningen har reist til Krim ved tidligere anledninger , har alle reist på eget initiativ, og selv tatt ansvar for seg selv.

Nå vil Weber tilby forhåndsbetalte pakketurer. Målgruppen er ikke bare nordmenn, men folk fra hele Skandinavia. På sikt håper han å kunne tilby turer til internasjonale forretningsreisende også.

– Russland er da et naturlig valg for selskapet, fordi for russiske myndigheter er en reise en reise, uansett hvor i Russland turen går, sier Weber, og går dermed inn i kjernen av konflikten: Hvorvidt Krim er russisk eller ikke.

Spørsmålet om forsikring må likevel hver og en ta med sitt forsikringsselskap.

Besøkte nå avdød separatistleder

Weber, som er fra Radøy utenfor Bergen, har flere ganger vært i medienes søkelys for sine reiser til Krim.

Under det russiske valget deltok han i et omstridt observatør-oppdrag på den annekterte halvøya. Der ble Weber og hans medreisende feilaktig omtalt av russiske medier som «norske diplomater»

I vår besøkte Weber den russiske separatistlederen Alexander Zakhartsjenko i Donetsk i Øst-Ukraina. I august ble Zakhartsjenko drept av en bombe.

– Forstår du at foretaket ditt kan oppfattes som problematisk når Norge har innført sanksjoner mot Russland nettopp på grunn av annekteringen? spør VG

– Etter mine gjentatte turer til Krim mener jeg at sanksjonene strider mot menneskerettighetene. Forretningsfolk på Krim har ingen problemer med sanksjonene, men vanlige mennesker, derimot, er hardt rammet. Derfor ser jeg ikke at det skulle være uetisk å gjøre det vi gjør, heller tvert imot, svarer Weber.

Fakta om Krim og konflikten i Ukraina * Den væpnede konflikten tok til i midten av april 2014 da prorussiske separatister gjorde opprør øst i landet. * Da hadde Russland allerede i mars annektert halvøya Krim. * Over 10.000 mennesker er så langt drept i krigen mellom opprørerne og den ukrainske hæren. * Til tross for våpenhvilen har separatistene tatt kontroll over enda flere områder. *Ukrainas regjering har bedt vestlige land om våpenhjelp for å kunne bekjempe opprørerne, som ifølge NATO har fått omfattende hjelp fra Russland. (Kilde: NTB, BBC )

– God hjelp fra advokater

Firmaet skal være i drift fra begynnelsen av 2019, og Weber skriver at han allerede er i gang med å sette opp flere turer, og at nettside, logo, og «dokumenter» er under arbeid.

For øyeblikket har det nystiftede reiseselskapet en russisk daglig leder, men Weber skal selv søke om arbeidstillatelse i Russland, slik at han kan overta den jobben, i tillegg til å være eier.

UD: – Sterkt kritiske

Utenriksdepartementet har lenge visst om organisasjonen og reisene de har tatt til Krim.

I en kommentar til VG sier pressevakt Ane Haavardsdatter Lunde at norske myndigheter er sterkt kritisk til at det gjennomføres denne type norske besøk til Krim.

– Slike besøk vil kunne fremstilles på en måte som bidrar til å gi Russlands folkerettsstridige anneksjon et skinn av legitimitet. De restriktive tiltakene som Norge har sluttet opp om, legger blant annet begrensinger på økonomisk aktivitet knyttet til Krim og Sevastopol, og brudd på regelverket kan være straffbart, sier Lunde til VG.

Fakta: Norges sanksjoner mot Russland * EU innførte sanksjonene mot Russland i 2014 som en reaksjon på russisk innblanding i Ukraina. Siden er de blitt trappet opp og forlenget i flere omganger. I desember forlenget EU sanksjonsperioden fram til 31. juli. Norges har ikke satt noen sluttdato. * Sanksjonene rammer blant annet finansnæringen, energisektoren og forsvarssektoren, og all handel med den russisk-annekterte Krim-halvøya. (Kilde: NTB)