SKÅL! Macron koste seg på pub i Brussel med Tysklands leder Angela Merkel, Belgias Charles Michel og Luxembourgs statsminister Xavier Bettel. Foto: Scanpix/ Hrvoje Kresic

Her er Macron og Merkel på pub for «debrief»

2018-10-18

BRUSSEL (VG) Det måtte nattlig øl og pommes frites til for Frankrikes president Emmanuel Macron og Tysklands statsminister Angela Merkel etter brexit-toppmøtet.

Overfor pressen virket Macron opplagt på EU -toppmøtet i Brussel torsdag ettermiddag, til tross for at han ikke fikk lange søvnen i natt.

Etter at EU-middagsmøtet var ferdig onsdag, gikk nemlig Macron på pub i Brussel, sammen med Tysklands leder Angela Merkel, Belgias Charles Michel og Luxembourgs statsminister Xavier Bettel.

Der gikk det, i ekte belgisk stil, i øl og pommes frites.

– Selv om vi er politikere, er vi også mennesker. Og menneskelige relasjoner er ofte veldig viktig etter et toppmøte. Vi snakket om tema i tiden og fikk oss en «debrief» av møtet, sa Luxembourgs Bettel til fransk presse i Brussel torsdag.

FAKTA: KLOKKEN TIKKER Om mindre enn seks måneder, den 29. mars 2019, går Storbritannia ut av EU, med eller uten avtale. Men i realiteten bør avtalen være på plass flere måneder før hvis Parlamentet i London skal rekke å få godkjent den i tide. ( Kilde: NTB)

Utsettelser og avlysninger

Storbritannias Theresa May fikk hverken middag eller tilbud om en vennlig øl etter at hun hadde informert EUs toppledere om britenes forslag for brexit onsdag kveld, men dro derimot direkte til den britiske ambassadørens hjem.

De største brexit-nyhetene som har kommet ut av dette toppmøtet, handler om skuffelser, utsettelser og mangel på kompromiss.

Dette er hovedtrekkene:

Overgangsperioden etter brexit ligger nå an til å bli lengre, fra snaut to år, til tre.

Formålet med dette er å gi EU og Storbritannia bedre tid til å finne en løsning for irskegrensen. Theresa May forsøkte torsdag morgen å tone dette ned, da hun i møte med pressen la vekt på at ingen ting er vedtatt, og at det i så fall kun er snakk om «noen måneders» forlengelse.

Det planlagte avsluttende toppmøtet om brexit i november er avlyst.

Betingelsen for at dette møtet skulle holdes, var at det måtte oppnås «avgjørende fremskritt» i forhandlingene, noe som beviselig ikke har skjedd til nå.

Det uavklarte forholdet mellom EU og Storbritannia skaper også problemer for Norge.

Det sier statsminister Erna Solberg til VG i Brussel. Blir det en såkalt « hard brexit», kan det lede til kaos på grensene , frykter Solberg.

Europarådets president Donald Tusk gikk denne uken så langt som å bruke uttrykket «null optimisme» om håpet om å nå en brexit-avtale nå.