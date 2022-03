KREVER MER: Elizabeth Warren sier til VG at amerikanerne må gjøre mer for Ukraina, både humanitært og militært.

Warren til VG: − Vi må gi mer militær hjelp

CAPITOL HILL (VG) Amerikanske politikere sier nei til Zelenskyjs bønn om flyforbudssone etter hans tale til Kongressen onsdag, men alle vil sende flere våpen til å skyte ned russiske fly.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

President Volodymyr Zelenskyj talte onsdag morgen lokal tid til en samlet amerikansk Kongress.

Han ble klappet inn av de amerikanske politikerne. I talen gjentok Zelenskyj sin bønn om at amerikanerne må innføre en flyforbudssone:

– Vi ber om et svar på denne terroren. Er det for mye å be om en flyforbudssone? Er det for mye?

Det ble ikke gjort noe formelt vedtak, men den enstemmige beskjeden fra medlemmer av Kongressen etter talen er at de sier nei til Zelenskyjs bønn om flyforbudssone, som president Joe Biden (D) allerede har gjort.

Isteden vil de sende flere våpen og mer nødhjelp til ukrainerne.

– Hva bør USA gjøre nå?

– Vi må gi mer humanitær hjelp og mer militær hjelp, sier den demokratiske senatoren Elizabeth Warren fra Massachusetts til VG etter talen.

BØR DRILLE: Senator Ted Cruz fra Texas sier til VG etter talen at mer gass til Europa fra USA og de allierte, som Norge, blir viktig for å strupe Russlands økonomi.

Cruz: – Mer alliert gass

Onsdag er det tverrpolitisk støtte til Ukraina i Kongressen.

Den republikanske senatoren Ted Cruz fra Texas krever at Joe Biden gjør mer – og tror norsk gass kan spille en viktig rolle.

– Han bør gi Ukraina de polske MIG-flyene i dag, og han nekter å gjøre det, sier Cruz til VG.

– Dessverre ser det ut som Biden-administrasjonen har gitt opp og tror de taper krigen. Og i prosessen, så gir de opp det ukrainske folket og det amerikanske folket. Ved å la Putin gjenoppbygge Sovjetunionen, så setter han det amerikanske folket i enda større fare, sier han.

Han mener det nå kreves to ting for å stoppe krigen: mer våpen til ukrainerne og mer olje- og gassproduksjon i Vesten.

SAMLET: Kongressmedlemmene Michael McCaul (R) og Gregory Meeks (D), lederen av kongressens utenrikskomité, hadde felles pressekonferanse etter talen for å vise at USA står samlet.

– Vi må ta bort Putins inntekter fra olje og gass. Måten du gjør det på er å venne Europa av russisk olje og gass. Og den eneste måten å gjøre det, er å bytte det ut med amerikansk produksjon og produksjon fra våre allierte, sier han

Norge er verdens fjerde største eksportør av gass og den nest største i Europa, etter Russland.

– Bør USA håndheve en flyforbudssone?

– Nei, vi bør ikke gjøre det i en flyforbudssone. Grunnen er enkel. Det vil dramatisk øke sjansen for at amerikanske piloter havner i direkte kamp mot russiske piloter, sier han og legger til:

– Det er en uakseptabel risiko for eskalering. Men det er utrolig mye vi kan gjøre, selv om vi ikke setter livene til amerikanske tjenestemenn- og kvinner i fare.

– Svaret er nei

Lederen for republikanerne i Senatet, Mitch McConnell, fortsatte sin kritikk mot president Joe Biden etter talen.

Men da han ble utfordret på om det finnes noe scenario hvor USA kan støtte en flyforbudssone falt han ned på samme linje.

– Hvis det betyr amerikanske tropper eller piloter i Ukraina, så er svaret nei, sier McConnell.

Han sier at det finnes andre måter å stoppe russerne på.

– Det finnes andre måter å gjøre luften farlig for russerne, med alle slags våpen som kan ta ut lavtflygende fly og høytflygende fly. Vi må gi dem alt de trenger for å stoppe blodbadet fra luften, sier han.

McConnell legger til at mange av angrepene kommer fra artilleri, som ikke vil bli rammet av en flyforbudssone.

forrige

fullskjerm neste KRITISK: Mitch McConnell på vei ut fra talen til Zelenskyj. 1 av 2 Foto: Thomas Nilsson / VG

– Inspirerte verden

Den republikanske senatoren John R. Thune (R) fra South Dakota sier til VG at USA må handle raskt.

– Det var en fantastisk tale. Zelenskyj inspirerte et helt land, og egentlig en hel verden, inkludert her i USA., sier Thune til VG.

– Videoen han viste var sterk og fikk meg til å tenke etter, legger han til.

Til VG sier han at USA bør sende flere jagerfly, droner og luftvernmissiler, men han sier nei til Zelenskyjs flyforbudssone-bønn.

– Frykter du at en flyforbudssone vil eskalere situasjonen?

– Vi bør ikke håndheve en flyforbudssone. Vi må gi dem verktøyene til å gjøre det selv, slik at de klarer å forsvare seg selv mot russerne og stoppe angrepet.