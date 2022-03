forrige



fullskjerm neste ENORME ØDELEGGELSER: Russland skal ha avfyrt åtte missiler mot militærbasen der blant andre norske fremmedkrigere oppholdt seg. 1 av 3 Foto: @BACKANDALIVE / Reuters

Nordmann overlevde bombing av fremmedkrigerleir

– Vi våknet av eksplosjonene, sprang ut i skogen og gjemte oss, forteller den norske fremmedkrigeren Fredrik til VG.

Natt til søndag bombet russiske styrker en leir utenfor Lviv som har huset fremmedkrigere som har vervet seg på Ukrainsk side.

Blant de som var i leiren var Fredrik, en nordmann i 40-årene som hadde vervet seg til den nyopprettede fremmedlegionen.

– Vi bare våknet opp av en eksplosjon og sprang ut i «skauen» og gjemte oss. Og så kom det raketter over hodet vårt og traff flere av bygningene. Det var et gigantisk krater i leiren, sier han på telefon til VG.

Fredrik ønsker ikke at VG skal skrive etternavnet hans.

NRK og Dagbladet har også har snakket med en annen nordmann som overlevde.

Se video fra angrepet på det militæret treningsanlegget:

Fremmedsoldaten advarer: – Ikke dra inn

Ukrainske myndigheter sier at 35 mennesker ble drept og 134 såret, men at ingen av dem var fremmedkrigere. Russiske myndigheter sier de drepte 180 «leiesoldater» i angrepet.

Ingen av tallene har latt seg bekrefte av uavhengige kilder. Den svenske fremmedkrigeren Jesper Søder har lagt ut en melding i en lukket gruppe for fremmedkrigere. Der hevdes det at det var flere fremmedkrigere som ble drept.

Fredrik forteller at han nå befinner seg på polsk side av grensen.

– Jeg ville bare si at jeg er ok og du burde advare folk mot å dra inn, sier han over telefon.

Han forteller at han ikke møtte andre nordmenn mens han var i leiren.

Se bildene den norske fremmedkrigeren Fredrik tok av angrepet:

fullskjerm neste UNDER ANGREP: Den norske fremmedkrigeren Fredrik tok disse bildene under angrepet av treningsleiren. 1 av 4 Foto: Privat

VG har kartlagt nordmenn som nå enten har reist eller planlegger å reise til Ukraina for å kjempe i krigen.

Minst syv andre nordmenn har befunnet seg i leiren på et eller annet tidspunkt siden invasjonen startet.

En av dem publiserte i begynnelsen av mars en video omtrent 100 meter fra stedet der en av rakettene slo ned søndag. Han befinner seg nå i Norge.

En annen av de syv ga livstegn fra seg tirsdag. VG er ikke kjent med hvorvidt de andre fem befant seg i leiren søndag.

UD: Har ikke oversikt

Utenriksdepartementet sier de ikke har oversikt over nordmenn i Ukraina:

– Vi vet at norske borgere har vervet seg til det ukrainske militæret, men vi har ikke oversikt over hvor mange det er, hvor de er eller hva som kan ha skjedd med dem. Situasjonen i Ukraina er uoversiktlig og farlig, og vi forstår at familiene til disse personene naturlig nok er svært bekymret.

Flere fremmedkrigere har i etterkant gitt uttrykk for at basen var blitt et lett identifiserbart mål fordi det var publisert en rekke bilder derfra på sosiale medier.

Den svenske fremmedkrigeren Jesper Søder, som også kjempet sammen med kurdiske styrker i Syria, har i en lukket gruppe lagt ut flere lydmeldinger.

Der kritiserer han den operasjonelle sikkerheten.

– De konfiskerte ikke engang telefonene til folk, sier han.

Og videre:

– Vi hadde frivillige som tok bilder av basen, og puttet det på Instagram og TikTok. Basen var kompromittert.