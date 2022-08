PÅ EUROPEISK GRUNN: Frankrikes president Emmanuel Macron ønsket Saudi-Arabias kronprins Mohammed bin Salman velkommen til Paris 28. juli.

Kontroversiell prins på rød løper: − Symbolsk

Røde løpere ble rullet ut da den saudiarabiske kronprinsen besøkte Europa for første gang siden Khashoggi-drapet i 2018. I skyggene ulmer en fryktet energikrise.

Forrige uke besøkte kronprins Mohammed bin Salman (36) Europa for første gang siden den saudiarabiske journalisten og regimekritikeren Jamal Khashoggi ble myrdet av en saudiarabisk dødsskvadron i 2018.

Da bin Salman besøkte Hellas og Frankrike ble han ønsket velkommen med brede smil, håndtrykk og røde løpere. Nylig tok også prinsen imot USAs president Joe Biden i Jeddah.

Saudi-Arabia er verdens største oljeprodusent, og på møtenes dagsorden var nettopp energi og behovet for økte oljeleveranser.

EU-landene frykter energimangel som følge av krigen i Ukraina. Russland har nemlig redusert sine gassleveranser som et svar på vestlige sanksjoner.

Dermed kan bin Salman være på vei tilbake inn i den vestlige varmen.

Info Drapet på Jamal Khashoggi Khashoggi ble likvidert av saudiarabiske agenter under et besøk på landets konsulat i Istanbul 2. oktober 2018. Han ble 59 år gammel.

Ifølge tyrkiske påtalemyndigheter ble han kvalt og senere partert.

Den amerikanske etterretningsorganisasjonen CIA mener det var kronprinsen selv som ga ordre om drapet. Også FN har omtalt drapet som en «bevisst, planlagt henrettelse».

Anklagene avvises av bin Salman og resten av Saudi-Arabias regime, som derimot mener at det var agentene som handlet i strid med sine ordrer.

Tidligere levde Khashoggi i eksil i USA. Han har tidligere beskrevet Saudi-Arabia som preget av frykt, trusler og pågripelser. Khashoggi visste at han var upopulær i hjemlandet, og skal ha vært nervøs i forkant av møtet 2. oktober.

Khashoggi besøkte det saudiarabiske konsulatet for å hente papirer som han trengte for å gifte seg. Mens han ble brutalt drept inne på konsulatet, ventet forloveden Hatice Cengiz (36) forgjeves utenfor. Les VGs intervju med henne fra 2019 her Vis mer

– Gjennomtenkt og velregissert

Kronprins Mohammed bin Salman (36) regnes av mange som det reelle statsoverhodet av Saudi-Arabia, selv om makten formelt sett ligger hos hans far, kong Salman bin Abdulaziz (86).

Menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty er blant de største kritikerne av det saudiarabiske regimet.

– Bin Salman gjennomfører nå sin plan til punkt og prikke, skriver organisasjonens norske kommunikasjonssjef Sindre Stranden Tollefsen i en e-post til VG.

På sine nettsider hevder Amnesty at Khashoggi-drapet er «et grelt eksempel på hva saudiske myndigheter er villige til å gjøre for å bringe kritikk til taushet».

KRITISK: Kommunikasjonssjef Sindre Stranden Tollefsen og Amnesty Norge mener Saudi-Arabia står bak grove menneskerettighetsbrudd.

– Hva betyr det at kronprinsen nå besøker Europa og USA?

– Landet har over tid hatt et problem med mye negativ omtale av sine groteske menneskerettighetsbrudd. Samtidig har de vært for avhengig av sin oljedrevne økonomi. For å nå spre fokuset og modernisere sin egen økonomi, trenger de å polere sin egen fasade for å kunne inngå nye relasjoner med vestlige politikere, skriver Tollefsen til VG.

– Saudi-Arabia har en gjennomtenkt og velregissert PR-strategi.

FIST BUMP: President Joe Biden og kronprins Mohammed bin Salman «knokedunket» da de møttes tidligere i juli.

– Når økonomiske og sikkerhetsmessige interesser står i motstrid til å snakke høyt om menneskerettigheter, er det få politikere som virkelig tar den kostnaden, skriver Tollefsen.

Mener bin Salman har fått «godkjent-stempel»

Rania Maktabi er statsviter og førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold.

Hun forsker på politiske forhold i Midtøsten, og mener Bidens besøk i Jeddah var avgjørende:

– Når Biden dro til Saudi-Arabia signaliserte han en ny fase i internasjonale relasjoner. Man var enige om at en rød linje ble krysset da Khashoggi ble drept, men det legges lokk på nå. Vesten ser gjennom fingrene med det, forklarer hun.

– Bidens besøk setter et «godkjent-stempel». Dørene i Europa hadde nok ikke vært så vidåpne hvis ikke presidenten for verdens største militærmakt hadde besøkt prinsen selv først, forteller hun på telefon til VG.

Maktabi beskriver et internasjonalt, politisk spill med en helt tydelig målsetting: Å sikre nok energi til egen befolkning.

STORPOLITIKK: Statsviter Rania Maktabi tror Bidens besøk i Saudi-Arabia har banet vei for en ny fase i internasjonale relasjoner.

Hun trekker også frem Storbritannias avtroppende statsminister Boris Johnsons saudiarabiske besøk i vår som betydningsfullt.

– To medlemmer av FNs sikkerhetsråd har besøkt bin Salman med halen mellom beina på kort tid. Det betyr at han kan bruse med fjærene nå. Energi er nøkkelen, sier Maktabi.

– Menneskerettigheter havner langt ned på agendaen i en tid hvor borgere i vestlige land opplever at utgifter skyter i været. Økende mat- og energipriser er en kjent kilde til uro og konflikt, sier hun.

Ekstravagant pakkeliste

Ingenting ble overlatt til tilfeldighetene under bin Salmans besøk i Athen.

Ifølge The Guardian og Middle East Eye skal kronprinsen ha hatt med seg følgende til Hellas:

700 ansatte . Dette inkluderer 185 sikkerhetsvakter og 70 personer for å sikre bin Salmans kjøretøy.

350 limousiner . Antallet var så høyt at biler måtte importeres fra Bulgaria og Tyskland.

180 kofferter. Fylt med bin Salmans klær, sko og personlige gjenstander ble de fraktet til kronprinsens suite i Athen. Her skal også skuddsikkert glass ha blitt montert før hans ankomst.

LUKSUS: Mohammed bin Salman hadde kontroll på hver minste detalj under hans Europa-besøk. Her er han i Paris 28. juli.

20 kostholdsrådgivere . Kronprinsens frykt for forgiftning skal ha vært så betydelig at han avviste alle måltidsinvitasjoner utenfor hotellet. Riktignok med ett eneste unntak: En privat seremoni på det historiske landemerket Akropolis sammen med den greske kulturministeren.

Syv privatfly. Et av dem var bygget som et provisorisk sykehus, mens et annet skal ha vært tomt «i tilfelle noe skulle skje».

– Vi hedrer og beundrer hans lederskap og hans visjon for kongeriket Saudi-Arabia, sa den greske utviklingsministeren, Adonis Georgiadias, før bin Salmans besøk.

17 signaturer på 48 timer

Ifølge The Guardian skal Hellas og Saudi-Arabia ha inngått 17 bilaterale avtaler de 48 timene prinsen var i landet.

En av dem inkluderer en ny strømkabel mellom de to landene som, ifølge bin Salman, vil «gi Europa mye billigere energi».

Statsviter Maktabi forklarer:

– Prinsens mottagelse i Hellas og Frankrike viser at han er en mann verden må forholde seg til både i den nåværende energikrisen og krigstilstanden i Europa.

– Sånn er det når makt taler med makt, sier hun.

Dokumentene skal ha blitt signert på den historiske høyden Akropolis sentralt i Athen.

Det er intet mindre enn selve demokratiets vugge: Her ble verdens første demokrati etablert for tusenvis av år siden.

HISTORISK: Den greske statsministeren Kyriakos Mitsotakis viste kronprins Mohammed bin Salman rundt på de eldgamle ruinene på Akrapolis 26. juli. STASELIG: Den saudiarabiske kronprinsen fikk en varm velkomst i Athen 26. juli. Til høyre er statsminister Mitsotakis.

Maktabi beskriver bildet av bin Salman blant antikke ruiner som «symbolsk».

– Alle er enige om at staten Saudi-Arabia kan finne på de mest makabre menneskerettighetsbrudd, og et bilde av en diktator i Akropolis er utrolig betydningsfullt, sier hun.

– For oss som er opptatte av menneskerettigheter er det vondt å se. Var det nødvendig å legge seg så flat for ham?