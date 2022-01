DØDTID: Passasjerer venter ved den internasjonale flyplassen i Cancún, etter flere kansellerte avganger den siste tiden. Disse er ikke del av den kanadiske festgruppen.

Kanadiske influensere festet hele veien til Mexico – nå vil «ingen» fly dem hjem

Fra Montreal i Canada til Cancún i Mexico holdt influenserne og realitystjernene festen gående. De danset stående, droppet munnbindet og røykte hele veien til nyttårsfesten.

Av Håkon Kvam Lyngstad

– Barbarer og idioter, mener Canadas statsminister Justin Trudeau om flere titalls kanadiske statsborgere som 30. desember reiste med Sunwing Airlines til Cancún.

Videoer i sosiale medier viser at de danset tett uten munnbind, sendte en stor flaske vodka på rundgang og røykte e-sigaretter om bord i flyet.

– Det er ekstremt frustrerende, og et slag i ansiktet å se folk risikere seg selv, sine medborgere og flypersonale ved å være komplett og totalt uansvarlige, raser statsminister Trudeau ifølge Reuters.

PÅ JORDEN: Canadas statsminister Justin Trudeau på besøk i en av Sunwings hangarer under valgkampen i landet i september i fjor.

Blant dem som fremdeles er strandet i Mexico, skal det være realitystjerner fra Montreal og Quebec.

Lover konsekvenser

Flyselskapet Sunwing nektet å la de komme om bord igjen, selv om de hadde chartret et fly hjem onsdag denne uken. Også Air Transat og Air Canada nektet å la de reise tilbake med deres fly, melder BBC.

– I den grad vi kan identifisere passasjerer som var del av den gruppen, vil vi nekte dem ombordstigning for å forsikre oss om at andre passasjerer og våre ansatte er trygge, sier Air Canada i en uttalelse.

Ifølge den kanadiske kanalen CTV News skal likevel enkelte av festdeltagerne ha kommet seg hjem med et Air Canada-fly torsdag kveld. Kanalen melder at i hvert fall én av passasjerene skal ha blitt lagt i håndjern av flyplasspolitiet etter ankomst.

PÅ REISEFOT: En passasjer frakter med seg koffertene hun reiser med på Montreal-Trudeau-flyplassen utenfor Montreal.

Helsemyndighetene i landet bekrefter at 27 av festdeltagerne så langt har kommet tilbake til landet, og blir sjekket på flyplassen. De bekrefter også at enkelte blant dem vil kunne få strenge straffer for brudd på smittevernreglene

Helseminister Jean-Yves Duclos opplyser at politiet i delstaten Quebec etterforsker de reisende. De kan få bøter på rundt 35.000 norske kroner per brudd, ifølge BBC.

Strandet 19-åring føler seg forlatt

Til Canadian Press forteller den 19-år gamle studenten Rebecca St Pierre at hun vant en konkurranse på Instagram som lot henne bli med på flyet ned til Mexico. Nå er hun strandet i Mexico, har testet positivt på corona, og aner ikke hvordan hun skal betale for hotellet etter at hun ikke får fly hjem.

– Jeg forventet en avslappende uke, hvor jeg skulle være forsiktig. Men det viser seg å bli en kostbar reise, i stedet for noe som skulle være gratis, sier hun.

St Pierre anslår ifølge The Guardian at rundt 30 av de andre deltagerne fra flyet også har testet positivt. Hun forteller at noen av de andre reisende hadde planlagt å fylle nesen med vaselin før den planlagte hjemreisen onsdag, i et forsøk på å sabotere for testingen.

BADETEMPERATUR: Til tross for pandemien og et stort antall kansellerte flyginger den siste tiden, har turismen i Mexico tatt seg opp igjen, melder Reuters. Her fra en strand i Cancún.

– Arrangøren forlot oss. Jeg aner ikke hvem som er igjen. Alle flygingene hjem er kansellerte, sier hun frustrert og preget til Canadian Press.

Arrangøren bak nyttårsreisen, James William Awad, sa ifølge BBC i en uttalelse torsdag at han mente flyselskapet Sunwing var urimelige på grunn av en «enkel fest».

– Jeg skal sette meg ned og tenke gjennom det hele. Særlig hvordan jeg kan gjøre ting bedre neste gang, sier Awad.