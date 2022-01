Tre menn dømt til livstid etter drapet på Ahmaud Arbery (25)

25 år gamle Ahmaud Arbery var på joggetur da han ble drept av tre menn i Georgia i USA.

Ahmaud Arbery jogget i et nabolag ved Brunswick i delstaten Georgia 23. februar i 2020, da han brått ble forfulgt av Gregory McMichael (66) og sønnen Travis McMichael (35), samt deres nabo William Bryan (52).

De tre hvite mennene hadde med seg en revolver og en hagle. Fra bilen skal de ha ropt «Stopp, stopp!» og «Vi vil prate med deg!», for de kjørte forbi ham og stoppet. Kort tid etter var 25-åringen drept - skutt tre ganger av Travis McMichael.

De tre mennene ble kjent skyldige i drapet av en domstol i Georgia i november. Fredag kom straffeutmålingen.

Både Gregory og Travis McMichael dømmes til livstid i fengsel, uten mulighet for prøveløslatelse. William Bryan ble dømt til livstid med mulighet for prøveløslatelse.

LIVSTID: Travis McMichael, Gregory McMichael og William Bryan må sitte i fengsel resten av sine liv. Bryan kan dog få prøveløslatelse, men ikke før han er 82 år gammel.

Obligatorisk med livstid

I henhold til Georgias lover er det obligatorisk med livstid i fengsel dersom man dømmes for drap, melder Associated Press. Unntaket er dersom aktor ber om dødsdom, hvilket myndighetene ikke gjorde i denne saken.

Det eneste spørsmålet for dommer Timothy Walmsley var derfor om de tre mennene skulle gis prøveløslatelse eller ikke. Det er det altså kun Bryan som fikk. 52-åringen må dog først sone minst 30 år i fengsel.

SNAKKET I RETTEN: Ahmauds søster Jasmine snakket varmt om sin drepte bror.

I rettssalen fredag fortalte Arberys søster om sin bror.

Hun snakket om hans humor og om hvordan han var en positiv type med stor personlighet, skriver Associated Press. Hun fortalte dommeren om at brorens mørke hud skinte i sollys og at han tykke, krøllete hår og atletiske kroppsbygning gjorde ham til et mål for dem som forfulgte ham.

– Dette er kvaliteter som fikk disse mennene til å tro at Ahmaud var en farlig kriminell og jage ham med våpnene fremme. For meg er dette kvaliteter som viser en ung mann full av liv og energi, som så ut som meg og de menneskene jeg elsker, sa Jasmine Arbery.

BLE DREPT: Ahmaud Arbery var på joggetur da han ble drept.

– De valgte å gå etter min sønn

Moren ba dommeren om strengest mulig straff for gjerningsmennene.

– Dette skyldes ikke en misforståelse eller forveksling. De valgte å gå etter min sønn fordi de ikke ønsket ham i sitt nærmiljø. De valgte å behandle ham annerledes enn andre mennesker som kommer dit, sa Wanda Cooper-Jones.

Aktor Linda Dunikoski påpekte at gjerningsmennene hadde vist skjødesløs iver etter å bedrive borgervern allerede før dette drapet, og la til at far McMichael omtalte Arbery som «et rasshøl» mens han lå døende i gaten.

Dommeren poengterte før straffeutmålingen at mennene hadde jaget Arbery i rundt fem minutter før han ble drept. For å understreke hvor horribel opplevelse dette må ha vært for offeret, og for å poengterer «terroren» i dette, lot dommeren hele salen sitte i taushet i ett minutt.

TYNNERE NÅ: Travis McMichael i salen før straffen ble forkynt.

– Ikke planlagt

Forsvaret argumenterte med at Arbery grep etter revolveren, selv om den ene forsvareren - Robert Rubin - erkjente at Travis McMichaels beslutning om å bevæpne seg og jakte på Arbery var «tankeløst».

– Dette er ikke eksempler på så svarte sjeler at de fortjener å sitte resten av sine liv i fengsel. Dette var ikke et planlagt drap. Dette var en kamp om en revolver som førte til Mr. Arberys død, argumenterte Rubin.

Gregory McMichaels advokat henviste til klientens helseproblemer, og at han uansett neppe noen gang vil se utsiden av et fengsel, gitt at han er 66 år gammel, men mener at muligheten for prøveløslatelse ville være en sjanse for domstolen til å vise at drapet ikke var med overlegg.

Den eneste som altså fikk prøveløslatelse, er William Bryan. Hans forsvarer forklarte at 52-åringen samarbeidet med politiet og leverte inn mobiltelefonen med video av skytingen.

– Mr. Bryan var ikke den som tok med seg våpen. Han var ubevæpnet. Og jeg mener at det reflekterer hans intensjoner, sa forsvarer Kevin Gough.

Forsvarsadvokatene har signalisert at de vil anke straffeutmålingen.