MØTE: Ukrainas forsvarminister Oleksii Reznikov og utenriksminister Dmytro Kuleba møtte sine amerikanske motparter - utenriksminister Anthony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin.

President Joe Biden møter Ukrainas forsvars- og utenriksministere

Den amerikanske presidenten skal møte forsvarsminister Oleksii Reznikov og utenriksminister Dmytro Kuleba.

CNN skriver at Det hvite hus har opplyst om møtet som skjer lørdag. Også nyhetsbyrået AFP melder om dette møtet.

Biden skal dra innom et møte i Polen som allerede var planlagt.

Dette blir første gang Biden og Kuleba møtes.

Landet i Polen fredag

Biden landet i Polen fredag etter et Nato-toppmøte som fant sted torsdag, der det blant annet ble klart at Jens Stoltenberg fortsetter som Nato-sjef. Det ble også besluttet at ytterliggere Nato-styrker skulle utplasseres i de østlige delene av forsvarsalliansen.

Etter møtet skal den ukrainske president Volodymyr Zelenskyjs stabssjef, Andriy Yermak, ha sagt at de skulle ønske det ble tatt flere sterke beslutninger under Nato-møtet, ifølge CNN.

I Polen har Biden besøkt de amerikanske styrkene som er utplassert i Jasionka.

– Det som står på spill er ikke bare det vi gjør i Ukraina. Det som står på spill er hvordan dine barn og dine barnebarns fremtid ser ut med tanke på frihet, sa Biden til soldatene.

Han møtte også Polens president Andrezj Duda, og ifølge Reuters sa Biden til den polske presidenten at det viktigste de kan gjøre er å holde demokratiene samlet.

De siste dagene med europabesøk har vært travle for den amerikanske presidenten. Torsdag og fredag har han også deltatt i toppmøter med lederne i Nato, G7 og EU.

POLEN: President Joe Biden snakket med den polske presidenten Andrzej Duda om humanitært arbeid i Ukraina.

USA vil ta imot opptil 100.000 ukrainere

Det hvite hus kunngjorde torsdag at USA vil ta imot opptil 100.000 flyktninger fra Ukraina.

I tillegg har Biden øremerket ytterligere én milliard dollar til humanitære hjelp i landet.

Norge skal på sin side forberede seg på å ta imot rundt 30.000 ukrainske flyktninger.

Ifølge UNHCR er det nå over 10 millioner ukrainere som har blitt drevet på flukt siden Russland invaderte 24. februar. Minst 3,5 millioner av disse har flyktet til naboland, hovedsakelig Polen, og de øvrige er internt fordrevet i Ukraina.