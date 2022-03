DIPLOMATI, PANDEMI OG KRIG: Joe Biden er på rundreise i Europa. Lørdag var han i Polen for å diskutere krigen i Ukraina.

Biden forsikret om at USA vil delta i kollektivt NATO-forsvar: − Du kan stole på det

Den amerikanske presidenten Joe Biden er i Polen for å samordne vestlige alliertes respons på Russlands aggresjon i Ukraina. Han understreket betydningen av enhet i Nato-alliansen.

USAs president Joe Biden møtte lørdag Polens statsminister Andrzej Duda.

I møte med Duda understreket Biden USAs forpliktelse til Natos artikkel 5 – som sier at et angrep på ett Nato-land, er et angrep hele alliansen.

– Vi ser artikkel 5 som en hellig forpliktelse. Ikke noe som skal legges bort. En hellig forpliktelse som angår ethvert medlem av Nato, uttalte Biden.

– Du kan stole på det. For deres frihets skyld, og for vår, sa den amerikanske presidenten.

Under møtet dro Biden en parallell tidligere konsekvenser av amerikansk nøling, mens det har vært krig i Europa.

– Vi har lært av triste erfaringer fra to verdenskriger. Når vi har holdt oss utenfor, og ikke vært involvert i stabilitet i Europa, kommer det alltid tilbake for å hjemsøke USA, sa Biden ifølge CNN.

Biden uttrykte forståelse for at polakkene føler seg truet som følge av krigen som raser i nabolandet Ukraina, som Polen deler en 300 kilometer lang grense med.

Lovet ytterligere støtte til Ukraina

Tidligere på dagen møtte Biden Ukrainas forsvarsminister Oleksij Reznikov og utenriksminister Dmytro Kuleba i Warzawa.

Har var også USAs utenriksminister Anthony Blinken og forsvarsminister Lloyd Austin til stede.

Dette er første gang et slikt møte gjennomføres.

POLEN: President Joe Biden snakket med den polske presidenten Andrzej Duda om humanitært arbeid i Ukraina.

Reuters melder at Kuleba hadde en detaljert samtale med Biden om situasjonen i Mariupol i forbindelse med møtet.

Kuleba fortalte etter møtet at Biden lovet ytterligere støtte til Ukraina.

President Biden sa at det som skjer i Ukraina vil forandre historien i det 21. århundret, og vi vil jobbe sammen for å sikre at denne forandringen er i vår favør, i Ukrainas favør, i favør av den demokratiske verden, sa Kuleba til ukrainsk TV kort tid etter, oppgir Reuters.

SAMARBEID: Joe Biden deltok torsdag på et Nato-møte. Lørdag sier han i en tale at det er viktig at Nato-landene står samlet.

Etter møtene lørdag holdt Joe Biden en kort tale der han takket den polske presidenten for jobben de gjør med å ta imot ukrainske flyktninger.

– Vi ser at Polen tar en stor del av ansvaret, men dette ansvaret burde ligge hos hele verden, sa Biden.

Videre takket han Polen for godt samarbeid og understreket viktigheten av at Nato-landene står samlet.

– Jeg tror Putin ønsker å skape splittelser i Nato, men det har han ikke klart å gjøre, sa Biden.

Skal besøke et flyktningmottak

Biden landet i Polen fredag etter et Nato-toppmøte som fant sted torsdag, der det blant annet ble besluttet at ytterligere Nato-styrker skal utplasseres i de østlige delene av forsvarsalliansen.

Under besøket i Polen er det også planlagt at Biden skal besøke et flyktningmottak på Warzawas nasjonale fotballstadion, ifølge Reuters.

En drøy måned etter at Russland invaderte Ukraina har mer enn to millioner flyktet til Polen.

I Polen har Biden også besøkt de amerikanske styrkene som er utplassert i Jasionka.

– Det som står på spill er ikke bare det vi gjør i Ukraina. Det som står på spill er hvordan dine barn og dine barnebarns fremtid ser ut med tanke på frihet, sa Biden til soldatene.

USA vil ta imot opptil 100.000 ukrainere

Det hvite hus kunngjorde torsdag at USA vil ta imot opptil 100.000 flyktninger fra Ukraina.

I tillegg har Biden øremerket ytterligere én milliard dollar til humanitære hjelp i landet.

Norge skal på sin side forberede seg på å ta imot rundt 30.000 ukrainske flyktninger.

Ifølge UNHCR er det nå over 10 millioner ukrainere som har blitt drevet på flukt siden Russland invaderte 24. februar. Minst 3,5 millioner av disse har flyktet til naboland, hovedsakelig Polen, og de øvrige er internt fordrevet i Ukraina.