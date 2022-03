I RÅDET: Storbritannias FN-ambassadør Barbara Woodward.

Storbritannias FN-ambassadør til VG: − Vi trenger ikke bruke tiden vår på desinformasjon

NEW YORK/OSLO (VG) Fredag brukte Russland tid i Sikkerhetsrådet på det USA har kalt «konspirasjonsteorier». Storbritannias FN-ambassadør Barbara Woodward mener Russlands påstander ikke hører hjemme i rådet.

– Dette er å bedra sikkerhetsrådets mandat, sier Storbritannias FN-ambassadør Barbara Woodward til VG.

– Det er ikke noe bevis. Vi diskuterte Ukraina i går og da snakket vi om krigen og dens humanitære, regionale og internasjonale ringvirkninger. Det er andre temaer på Sikkerhetsrådets agenda som trenger vår oppmerksomhet.

Hun lister så opp situasjonen i Syria, Jemen, Myanmar og Afghanistan.

– Vi trenger ikke bruke tiden vår på desinformasjon, sier hun.

«Krigspropaganda»

Fredag var Sikkerhetsrådets 15 medlemsland samlet i FNs hovedkvartal på Manhattan i New York. Norge sitter som medlem av rådet frem til desember 2022.

Gjennom de siste tre ukene har det foregått flere møter i Sikkerhetsrådet for å diskutere Russlands krigføring i Ukraina.

Under fredagens møte – som Russland selv hadde kalt inn til – påsto Russland nok en gang at Ukraina har forsøkt å skaffe seg biologiske våpen i samarbeid med USA.

Påstandene har tidligere blitt avvist som løgner og desinformasjon av flere medlemsland i Sikkerhetsrådet. NATO-sjef Jens Stoltenberg har også kalt påstandene «absurde anklager».

FN informerte i forrige uke at de ikke er kjent med biologiske våpenprogram.

– Vi ser liten grunn til å legge noe vekt på de såkalte bevisene som de la frem under selve møtet. Dette er en del av den krigspropagandaen som Russland nå fører, sier Norges FN-ambassadør Mona Juul til VG.

Norges FN-ambassadør Mona Juul sammen med den russiske.

Etter møtet kom Vassily Nebenzia ut til presseområdet for en kort kommentar:

– Våre partnere er i komplett fornektelse. De hører ikke på hva vi sier til dem. De vil ikke akseptere at vi legger frem fakta og ikke bare propaganda.

Juul, er i likhel med Woodward enig i at Russland kaster bort tiden til rådet.

– Det at Russland, som har startet denne krigen, forsøker å sette dagsorden er et misbruk av Sikkerhetsrådet og nærmest et brudd på intensjonene i FN-pakten, sier Juul.

Hun trekker frem at FN ble opprettet for å finne løsninger på konflikter mellom ulike parter, men at den ene parten nå forsøker å endre narrativet.

Massiv flyktningstrøm

Mer enn 700 sivile, 52 av dem barn, er drept i Russlands invasjon av Ukraina siden krigens start, viser FN-tall. Trolig er tallet «mye høyere».

I tillegg har Verdens helseorganisasjon (WHO) verifisert 43 angrep på sykehus og andre helseinstitusjoner i Ukraina. Det anslås at tre millioner har flyktet ut av landet.

Nabolandene har tatt den største støyten av flyktningstrømmen. Polen, som alene har tatt imot 1,9 millioner, har bedt resten av Europa om hjelp.

Ifølge FNs anslag risikerer 90 prosent av den ukrainske befolkningen fattigdom som følge av den russiske invasjonen.

KALTE INN TIL MØTE: Den russiske FN-ambassadøren Vassily Nebenzia.

Russland sitter i dag som ett av fem faste medlemsland i Sikkerhetsrådet. Det betyr at Russland – i alle saker som behandles i rådet – kan legge ned veto. Som medlem av rådet kan de også legge frem resolusjoner og kalle inn til møter.

– Er tiden moden for å se på vetoretten og organiseringen av sikkerhetsrådet?

– Ja, absolutt. Norge er en pådriver for den pågående prosessen om reform av Sikkerhetsrådet. Både vetorett og fast medlemskap er i norsk interesse å få endret til bedre å reflektere verden i dag, sier Juul til VG.

Arbeidet med å reformere FNs høyeste organ, Sikkerhetsrådet, har foreløpig ikke ført fram. Dette til tross for at Generalforsamlingen allerede i 1993 nedsatte en arbeidsgruppe for å vurdere reform av Sikkerhetsrådet, er det ennå ikke oppnådd enighet, skriver FN på sine sider.