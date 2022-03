Forhandlingene i Istanbul: Fraråder ukrainske representanter å spise eller drikke

ISTANBUL/OSLO (VG) Tirsdag møtes representanter for Russland og Ukraina til forhandlinger. Ukrainas utenriksminister advarer mot å spise og drikke noe som helst under møtene med Russland.

Publisert: Nå nettopp

På den 34. dagen av krigen i Ukraina møtes representanter fra Ukraina og Russland for en fjerde runde med fredssamtaler. Det er første gang på to uker representanter igjen møter fysisk, etter landets utenriksministre møttes tidligere denne måneden.

VG får opplyst at samtalene skal holdes på det historiske Topkapıpalasset i Istanbul.

Forventningene til at samtalene skal føre til noen endring av situasjonen, er lave.

Eksperter tror ikke på noen snarlig slutt på Ukraina-krigen og antyder at de russiske uttalelsene om at de nå skal konsentrere seg om Donbass-området, kan være en bløff.

I en videotale natt til tirsdag ber Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj vestlige partnerland om å trappe opp sanksjonene mot Russland.

Fraråder å spise

Mandag skrev Wall Street Journal og Bellingcat at Chelsea-eier Roman Abramovitsj og to ukrainske forhandlere skal ha fått symptomer på forgiftning etter fredssamtaler tidlig i mars. Ingen skal ha fått livstruende skader.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba har nå kommet med en spesiell advarsel til representantene:

– Jeg vil anbefale alle som skal inn i forhandlinger med Russland om å ikke spise eller drikke noe som helst. Og helst ikke rør noen overflater, sier han ifølge Sky News.

Samtidig påpeker han at det rår mange ubekreftede rykter og historier nå fordi folk er sultne på nyheter.

Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba.

Skal ha droppet krav

I forkant av de nye fredssamtalene mellom Russland og Ukraina, har Moskva droppet tre av sine opprinnelige krav, deriblant «denazifisering», ifølge Financial Times.

Samtidig er Russland angivelig klar for å la Ukraina slutte seg til EU dersom landet ikke slutter seg til en militærallianse – altså at Ukraina dropper ønsket om Nato-medlemskap.

Utkastet inneholder ifølge FTs kilder hverken ordene «denazifisering», «demilitarisering» eller juridisk i beskyttelse av det russiske språket i Ukraina – tre av Russlands opprinnelige hovedkrav i forbindelse med invasjonen av nabolandet.

Vil ikke inngå kompromiss

Den russisk generalen Sergej Rudskoj har uttalt at de nå vil konsentrere seg om «frigjøringen av Donbass». Samtidig har Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sagt at han er åpen for et kompromiss om nettopp Donbass.

Samtidig har Zelenskyj tidligere sagt at eventuelle kompromisser med Russland i forhandlingene for å få slutt på krigen, må være gjenstand for en folkeavstemning blant det ukrainske folk.

En høytstående amerikansk regjeringskilde sier til nyhetsbyrået Reuters at Russlands president Vladimir Putin er lite villig til å inngå kompromisser for å få slutt på krigen.

– Alt vi har sett hittil tyder på at han ikke er villig til å inngå kompromisser på nåværende tidspunkt, sier kilden.