I UKRAINA: – Jeg hadde muligheten til å dra, men jeg valgte å bli. Tanken på å dra hjem plager meg mer enn å være her i en krigssone, sier den norske kvinnen til VG.

Kvinnelig fremmedkriger: − Dette er krig med skittent spill

UKRAINA (VG) En norsk kvinne deltar i kamper i fronten i Ukraina. Etter angrep på flere baser har mange fremmedkrigere valgt å reise hjem, sier kvinnen.

En norsk kvinne kledd i grønne kamuflasjeklær møter VG i en bakgård et sted i Ukraina. Hun dro tidlig fra Norge for å bli med i kamp for Ukraina.

Hun har ikke møtt andre kvinner der, hverken i leir eller i stridssonen.

– Det første vi ble møtt med da vi krysset grensen til Ukraina, halv fire på en kald vinternatt, var en hel rad med unge jenter som bærer på spedbarn og en koffert, sier kvinnen.

Hun ønsker å være anonym foreløpig. Flere av de militære basene skal ha blitt bombet. Ganske tidlig ble hennes enhet sendt inn til kamphandlinger.

– Vi var i fronten og ble bombet i flere dager. Lagkameratene mine hadde skuddhull i jakkene sine. Vi var så nære som man kan være, forteller kvinnen.

I FRONT: Kvinnen og hennes enhet ble raskt sendt til frontlinjene for å delta i aktiv kamp.

– Ikke «Call of Duty»

Hun beskriver de første ukene i krig som en uvirkelig opplevelse, med et ekstremt samhold blant legionærene i hennes enhet. Normal tidsregning har sluttet å gi mening, sier hun, dagene glir over i hverandre.

– Jeg vil 100 % støtte at dem som ikke har erfaring, ikke burde komme hit.

– Hvorfor det?

– Det er krig, Det er ikke «call of duty» (dataspill, red.anm.), det er ikke en film. Sivile blir truffet, sykehus og skoler blir truffet. De bruker klasebomber. Det er krig med skittent spill, sier kvinnen.

Ifølge FN har det kommet troverdige rapporter om bruk av klasevåpen i Ukraina, noe som kan være en krigsforbrytelse. Etterretningstjenesten i Norge har bekreftet Russlands bruk av klasebomber overfor VG.

Den kvinnelige soldaten vil understreke at de som ikke har erfaring ikke bør komme.

– Det er ikke kult, man kan ikke glorifisere dette her. I kampens hete så burde man vite hva man holder på med og hva man kan møte. Det er mye man ser her. Vi må alle bære det med oss videre.

PÅ VEI INN: På et polsk hotell ved grensen til Ukraina møtte VG fremmedkrigere på vei til å verve seg i den ukrainske fremmedlegionen.

Drepte fremmedlegionærer

Søndag 13. mars gikk russiske styrker til bombeangrep på en treningsleir for fremmedkrigere i Javoriv, nær grensen til Polen.

Russland uttalte at de hadde drept 180 «leiesoldater». Ifølge Ukraina ble under 40 drept under angrepet.

Fremmedlegionen har avvist at utenlandske frivillige var blant de drepte.

Flere VG har snakket med, som var på basen under angrepet, sier at det var fremmedkrigere blant de drepte.

– Vi har dobbelt og trippelsjekket, og jeg holder fast ved at ingen utlendinger var blant de døde i Yavoriv. Jeg har sett listen, og det var ingen fremmedlegionærer der, sier Damien Magrou, talsperson for den ukrainske fremmedlegionen, til VG.

SØNN: En mann sitter ved den livløse kroppen til tenåringssønnen sin, på et sykehus i byen Mariupol. Sivile og sykehus blir bombet, og det er inntrykk soldatene skal leve med, sier den norske kvinnen til VG.

Vil ikke hjem

Da hun kom til Ukraina, var hun en av 13 fremmedkrigere. Bare tre er igjen, resten har valgt å reise, sier hun.

Mange reiste ut av Ukraina etter angrepet på basen 13. mars. Jesper Söder fortalte at han tok med seg alle skandinaviske fremmedkrigere han fant, og dro med buss til Polen.

– Dette er ikke for alle og det er helt greit å snu. Det er ikke vanskelig å forstå at det er mange som ikke vil bli etter en slik opplevelse. Det er ikke alle som burde være her heller, mange er her av feil grunn, sier den kvinnelige rekrutten.

Selv fikk hun muligheten til å reise hjem, men valgte å bli.

– For å være helt ærlig, er det mer et spørsmål hva jeg skal gjøre når jeg reiser hjem. Da har jeg ikke kameratene rundt meg lenger, må komme tilbake til normalen og se på folk som ikke vet eller kanskje ikke bryr seg så mye. Nå er det mer komfortabelt å være her, uansett hvor «fucked up» det høres ut, enn tanken på å dra hjem til normalen.