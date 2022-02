TETT PÅ FIENDEN: Sergej (32) hører daglig lyder av militære kjøretøy og våpen fra dem han kaller fienden på andre siden av frontlinjen i Øst-Ukraina.

VG ved frontlinjen: − Frykter det verste

POPOPSNA, ØST-UKRAINA (VG) Når det blir stille, frykter de at det verste snart vil komme. Ved frontlinjen venter de ukrainske soldatene på Putins neste trekk.

Publisert:

Hanen galer og det smeller kjapt en rekke med skudd fra en kalasjnikov. Det er en ny dag ved frontlinjen øst i Ukraina. I utkanten av byen Poposna har det ukrainske forsvaret laget en stasjon i det som en gang var et bolighus.

Her bodde det tett i tett med familier før krigen brøt ut, men ettersom det ble stadig farligere og fattigere er stedet nå fullstendig forlatt. Forsvaret har flyttet inn.

NÆR FRONTEN: VG kjører mot landsbyene ved fronten mot russiske og pro-russiske posisjoner.

Soldaten Nazar (29) har skjegg og rustrødt hår under luen. Han skrev kontrakt med det ukrainske forsvaret i 2015, da dette området fortsatt var okkupert av prorussiske styrker.

– Det var en veldig uforutsigbar tid og jeg forsto ikke helt hva som skjedde. Da jeg startet her forsto jeg mer, sier han.

– Ble det som du trodde det skulle bli, å tjene forsvaret?, spør VG

– Det er et spørsmål til Putin, svarer han kort.

HOLDER UTKIKK: Ukrainske soldater kikker ut mot frontlinjen.

VG blir fulgt inn til en fremskutt militær post av en ung soldat. Han har et stort arr ved venstre øye, en svale tatovert i nakken og nedbitte fingernegler som krøller seg rundt geværet.

I dag har han på seg den beige kamuflasjejakken, for været er ikke så bitende kaldt nå som for noen uker siden.

Nok en sesong med konflikt i øst.

LANGDRYGT: I måned etter måned går dagene til å holde utkikk og forberede seg på eventuelle angrep.

– Hold hodet lavt!

VG besøker posten Katerinko, som er det fremste punktet i området i retning mot de russiskstøttede opprørerne på den andre siden. De kamuflasjekledde sier de hører lyder av våpen og militære kjøretøy fra fienden hver dag.

En soldat sjekker med et periskop over det skuddsikre gjerdet. To kilometer der fremme: Fienden er der i dag også.

– Hold hodet lavt!, kommer det kjapt.

UTKIKK: Hvert femte minutt sjekker Sergej hva de russiskstøttede soldatene på andre siden av kontaktlinjen gjør. Han bruker et periskop for ikke å eksponere hodet for skarpskyttere.

Seks soldater bemanner den fremskutte posten. De går i par opp mot utkikkspunktet og veksler hver sjette time slik at det alltid er noen på vakt.

Denne posten er «stille, men langt fra sikker», sier Nazar.

– Det er mye etterretning her. Intelligens, droner, overvåkning, forklarer han.

MILITÆRT OMRÅDE: Ingen får slippe inn i sonen ved kontaktlinjen uten en spesiell militær akkreditering. Tidligere var dette noens skolevei.

På nyhetskanalene vises det bilder av det som ser ut som en ytterlige opptrapping fra russisk side.

– Hvordan opplever dere at aktiviteten på fiendens side har endret seg?

– Det er enda stillere enn før. Men ... det har vært mange internasjonale journalister her de siste fire dagene. Så når dere går, slår de sikkert de til, sier Nazar uten å trekke en mine.

SKJUL: Det er rundt 2 kilometer frem til det de ukrainske soldatene kaller fienden.

Russisk roaming

Plutselig er nettaviser og TV-sendinger over hele verden fulle av oppdateringer om konflikten i Ukraina, den som de som bor her har levd med i åtte år allerede.

VG spør soldatene hva de tenker om det som pågår.

– Hva er det egentlig som pågår?, svarer Nazar blasert. Det kommer jo an på hvor du får nyhetene dine fra, det. Alle har sin egen sannhet nå.

Foto: Harald Henden / VG

Drømmen om hjemme

Rundt 10 minutter å gå tilbake fra skyttergraven fremst ved frontlinjen, ligger et falleferdig trehus som fungerer som brakke for de seks soldatene her.

Det er speilglatt is på utsiden, og innkapslet i isen er noen store metallbokser med boksåpnerhakkete lokk. Det var en gang en rasjon.

Den første og eneste gangen noen av de seks soldatene smiler, er på spørsmålet om hva de skal spise når de en dag kommer hjem fra frontlinjen.

– Golubtsij! Holodjets!, gliser de, og får drømmende blikk og godt humør ved tanken på mammas fylte kålruller og konas kalde kjøttrett i gelé.

TREBARNSFAR: Sergej (32) har tre barn og kone hjemme. Han forteller dem minst mulig om livet ved frontlinjen.

Utstyr fra 2. verdenskrig

De soldatene som er igjen i her brakken mens de andre er ved utkikkspunktet, følger med på kameraet som står plassert i retning fienden, lager mat eller tar seg en hvil på de enkle sengene mellom svette, opphengte klær.

I oppholdsrommet i det skjeve trehuset står det et slitent plastjuletre med blinkende lys og en sammentapet felttelefon fra andre verdenskrig.

– Hvor kommer denne fra?, spør VG.

– Fra himmelen, kommer det fra soldat Nazar. Men den funker fortsatt til formålet, forsikrer han.

EN GANG ET HJEM: Da krigen brøt løs i 2014, forlot mange familier husene sine. Disse har blitt tilholdssteder for militæret nå.

«Blodig massakre»

Hvor mange ukrainske soldater som er utstasjonert til frontlinjen i øst, er konfidensiell informasjon.

Russland er estimert å ha rundt 100.000 soldater nær grensen.

Offisiell informasjon viser at den ukrainske hæren totalt har rundt 250.000 mennesker i tjeneste. I tilfelle en krig har Ukraina i tillegg 400.000 veteraner og 200.000 frivillige fra sivilforsvaret som vil mobilisere, sa Ukrainas forsvarsminister Oleksii Reznikov nylig til CNN.

«Det kommer til å bli en blodig massakre» sier Reznikov om en mulig invasjon.

TÆRER: Sergej (32) er på sin syvende måned ute på posten ved frontlinjen. Han ser frem til å komme hjem en tur før våren.

Mørk

Over den lave døren i brakken i Katerinko henger barnetegninger av duer laget med tykk tegnestift. Ett av barna har skrevet «fred» under duen.

Sergej (32) har bodd her på posten siden juni. Han er mørk under de milde, brune øynene. 32-åringen har kone og tre barn hjemme. Dem forteller han ikke stort om jobben til.

– Jeg prøver å ikke snakke om det. Jeg spør dem heller hvordan det går med dem og snakker om deres liv. Å sitte på post her er ikke noe de trenger å drømme om.

INTEGRERT: Løshundene i området har for lengst blitt en del av livet i brakkene.