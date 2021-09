BEVISMATERIALE: FBI-etterforskere utenfor huset hvor Gabby Petito, Brian Laundrie og hans foreldre har bodd i North Port i Florida.

FBI ransaket huset til Instagram-eventyrerens kjæreste

Søndag ble det som skal være Instagram-eventyrer Gabby Petito (22), funnet død i Teton i USA. Nå forsøker politiet å finne kjæresten hennes, som ikke har blitt sett siden Petito ble meldt savnet.

FBI har mandag tatt seg inn i og gjennomsøkt huset der Petito og kjæresten Brian Laundrie (23) bodde sammen med Laundries foreldre. Det melder CNN.

Bilder fra oppkjørselen ved parets hus, viser FBI-etterforskere som tar med seg kasser på kasser med bevismateriale fra eiendommen. De har også tauet bort Laundries bil – en Ford Mustang.

TAUES VEKK: Brian Laundries bil konfiskeres av FBI.

Petito ble meldt savnet 11. september – etter at hun og kjæresten hadde dratt på en lang biltur i USA som de dokumenterte på Instagram for sine flere hundre tusen følgere.

I den siste tekstmeldingen familien mottok fra Petitos telefonnummer, skrev hun: «Ingen dekning i Yosemite».

Yosemite er en nasjonalpark i California – 130 mil unna Teton i Wyoming, hvor Gabby Petito skal ha blitt funnet død. Familien tror ikke hun skrev meldingen selv.

STANSET AV POLITIET: Gabby Petito snakker med en polititjenestemann etter at hun og kjæresten ble stoppet i Moab i Utah 12. august. Nå skal hun være funnet omkommet.

Kom tilbake alene – har funnet levninger

Brian Laundrie kom 1. september alene tilbake til hjemmet deres i North Port i Florida, ti dager før Petito ble meldt savnet.

Men fredag forrige uke ble også han meldt savnet, og FBI iverksatte en leteaksjon etter ham i et naturreservat i Florida. Familien hans sier de ikke har sett ham siden tirsdag.

Han har fremdeles ikke status som mistenkt i saken, men FBI omtaler han som en «person av interesse». Petito-familien hevder han ikke er savnet, men at han har gått i skjul.

STORT SØK: Politiet i North Port i Florida søker etter Brian Laundrie i Carlton-reservatet.

Bilen de to reiste sammen i, en hvit Ford, ble funnet parkert utenfor hjemmet deres.

Det var søndag at en død person, som FBI mener er Petito, ble funnet i en skog i kommunen Teton i delstaten Wyoming, nordvest i USA.

FBI har foreløpig ikke slått 100 prosent fast at det er Petito – og tirsdag gjennomføres obduksjonen av liket for å bekrefte identiteten.

LIKBIL: Denne bilen fraktet levningene som søndag ble funnet i Teton i Wyoming.

Samtidig har politiet i North Port i Florida langt på vei bekreftet at det er snakk om den savnede Instagram-eventyreren.

– Vi er lei oss og sønderknust av å høre at Gabby er funnet omkommet. Vårt fokus fra starten av har vært å få henne hjem, skrev North Port-politiet på Twitter søndag.

Også Petitos far, Joe, har delt en melding på Twitter, hvor han skrev at hun «rørte verden».

Mandagens ransaking av huset skjedde ifølge FBI i forbindelse med Petito-saken. Foreldrene til Laundrie ble også avhørt etter ransakingen.

FBI fjernet flere gjenstander fra hjemmet, og en Ford Mustang ble også tauet bort.

Laundrie nektet å snakke med etterforskere før han forsvant. Og mandag sier en talsperson i North Fort-politiet at etterforskningen har skiftet fokus etter at de har lett gjennom hele naturreservatet.

Gråt i frigitt video

Fredag slapp politiet en video fra kroppskameraet til en betjent. Den viser at paret den 12. august ble stanset av politiet i delstaten Utah. Politiet hadde fått melding fra et vitne om en mulig familievoldsepisode i bilen.

I bilen gråt Petito ukontrollert, men politiet fikk opplyst at han ikke hadde slått henne. Begge skal ha sagt til politiet at de var «forelsket, forlovet og ikke ønsket å se noen siktet for noe kriminelt».

Samtidig skal Brian Laundrie ha sagt til politiet at det var følelsesmessig belastende for paret å ha reist sammen over så lang tid. På daværende tidspunkt hadde de vært på reisefot i fire-fem måneder.

Politiet i Moab i Utah, hvor hendelsen fant sted, konkluderte med at det sannsynligvis ikke hadde eskalert til vold i nære relasjoner, meldte Reuters.

De viktigste datoene i saken

Dette vet vi om parets road-trip: