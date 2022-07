VANLIG: En hvithai fotografert utenfor Gansbaai i februar 2002.

Tror spekkhuggere skremte vekk hvithai i Sør-Afrika

En ny studie tyder på at spekkhuggere har skremt bort hvithaien fra en av de mest populære haiområdene i Sør-Afrika

Ifølge haiturisme-operatøren Marine Dynamics, er Gansbaai-kysten kjent som «hvithaiens hovedstad», siden det angivelig er det eneste stedet der du kan dykke med hvithaier hele året. Området ligger rundt ti mil øst for Cape Town.

Men de siste årene har det ifølge studien som nylig ble publisert i African Journal of Marine Science blitt observert merkbart færre hvithaier der.

Det var Forskning som først omtalte saken i Norge.

FORSKER: Alison Towner med en av kadavrene som ble skylt i land på Gansbaai-kysten etter spekkhugger-angrep i 2017.

Hendelsene som skal ha utløst hvithai-flukten, er tilstedeværelsen av to spekkhuggere.

Leveren manglet

«Mellom februar og juni 2017, ble fem hvithai-kadavre skylt på land på strender i Gansbaai. Fire hadde fått leveren fjernet.» står det i studiens sammendrag.

Ifølge forskerne er det sannsynlig at flere hvithaier ble drept, uten at de ble skylt i land.

Observasjonsdata viser at hvithaien emigrerte fra kysten etter disse hendelsene, og etter observasjoner av disse og andre spekkhuggere i nærheten.

FORSKER: En hvithai lokkes med et fiskehode mens forskere observerer utenfor Gansbaai i august 2016.

Merkede hvithaier viser at de raskt forlot kysten og at enkelte forflyttet seg østover. Gjennom de påfølgende to og et halvt årene, var det markant færre observasjoner av hvithai.

Før serien med spekkhuggerangrep, var hvithaien kun overservert fraværende i én uke i 2007 og tre uker i 2016.

Forstyrrer økosystemet

«Funnene tyder på at hvithaien reagerte raskt på faren fra et nytt rovdyr, og at deres fravær utløste fremveksten av nok et nytt rovdyr: Kobberhaien.» står det videre.

En av stiftelsene som jobber med miljø- og artsvern i området, Dyer Island Conservation Trust, har intervjuet en av forskerne bak studien, biolog Alison Towner, som jobber for stiftelsen.

– Jo flere spekkhuggere som ferdes på disse stedene, jo lenger holder hvithaien seg borte, sier hun.

Briten Towner bor i Gansbaai og tar doktorgrad ved Rhodes University i Makhanda. Hun har studert hvithaien de siste 15 årene.

Biologen forklarer at det at hvithaien i stor grad holder seg borte, endrer økosystemet.

– Det har utløst fremveksten av et nytt rovdyr på mellomnivået (i næringskjeden): kobberhai. Den spises av hvithai, og disse kobberhaiene angripes også av spekkhuggere. Det viser erfaring med og ferdigheter til å jakte større haier, sier hun.

TURISME: En hvithai følger agn fra en turistbåt i Gansbaai i september 2006.

Towner påpeker at dette påvirker hele balansen i ekosystemet for eksempel ved at hvithaien normalt hindrer de lokale selene fra å spise for mye av den utrydningstruede afrikanske pingvinen.

– For å si det enkelt, selv om dette enn så lenge er en hypotese: Det er grenser for hvor mye press et økosystem kan tåle, og innvirkningen av at spekkhuggere fjerner haier er sannsynligvis mye mer omfattende.

BEKREFTER FUNN: Marinbiolog Fredrik Myhre.

– Det ultimate rovdyret

Norske Fredrik Myhre er marinbiolog, leder av havteamet i Verdens naturfornd (WWF) og driver organisasjonen Hjelp Havets Haier (HHH).

– Denne nye studien bekrefter ytterligere hva man tidligere har sett i ulike deler av verden, nemlig at hvithaier forsøker å holde seg unna områder der spekkhoggere jakter, sier Myhre til VG.

Han har også en forklaring på hvorfor haienes lever manglet:

– Spekkhoggeren er det ultimate rovdyret i havet, og selv hvithaien står på dens meny. Det er spesielt haiens oljefylte, energirike lever som spekkhoggerne ønsker å spise. Enkelte spekkhoggere ser ut til å ha spesialisert seg på å ta haier i løpet av året, sier han.