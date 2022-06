FLAMMEHAV: Store skogsområder brenner sør i Spania. Det preger lokalbefolkning så vel som turister.

Skogbrann raser i Spania: − Litt skremmende

Flere tusen er evakuert etter at det brøt ut skogbrann i spanske Costa del Sol. Norske Selma og kjæresten er på ferie og så flammene på nært hold.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Brannen brøt ut onsdag ettermiddag like ved landsbyen Pujerra i det populære turistområdet sør i landet.

Norske Selma og kjæresten er på ferie, og da de onsdag kjørte hjem igjen til Fuengirola, etter en dagstur til Gibraltar, ble de selv vitne til brannen.

Fra en høyde kalt «The Rock of Gibraltar» så de en stor røyksky over landskapet.

– Men det var først da vi skulle reise hjem så vi jo hvor ille det egentlig var. Vi endte opp med å kjøre «under» røyken, før de hadde sperret veien, skriver hun til VG i en melding.

RØYKSKY: Selma og kjæresten kjørte ved siden av flammer og røyk på vei fra Gibraltar til Fuengirola langs solkysten.

– Vi så helikoptre med brannslukningsutstyr slippe vann over fjellet, var ganske nervøse, også fordi det var 120-sone.

Tre skadede brannfolk

På grunn av tørke og vind sprer brannen seg raskt, opplyser spanske myndigheter ifølge nyhetsbyrået Reuters.

250 brannfolk, sammen med hundre personer fra militæret og rekognoseringsfly, jobber med å få kontroll på flammene.

Tre brannfolk har fått brannskader i slukningsarbeidet, en av dem har fått skader på 25 prosent av kroppen og er fraktet til sykehus.

I tillegg har over 3000 personer blitt evakuert fra landsbyen Benahavís, skriver den spanske avisen El País.

FLERE SKADET: Brannfolk har kjempet mot flammene i Pujerra siden onsdag. Tre av dem har blitt skadet i arbeidet.

Håper å slippe evakuering

Selv om Selma og kjæresten befinner seg et stykke unna byen legger den dramatiske situasjonen en demper på ferien.

– Det er jo litt skremmende. Jeg skjønner godt at lokalbefolkningen er bekymret og vi håper at det løser seg fort uten at noen kommer til skade, sier hun.

– Frykter dere også å måtte evakuere?

– Det er vanskelig å si, men jeg håper jo det ikke går så langt at vi må det, sier Selma til VG.