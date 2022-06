Trumps datter: Opphetet samtale mellom Trump og Pence 6. januar

Trumps datter Ivanka Trump deler flere detaljer rundt 6. januar, mens en tidligere rådgiver sier at visepresident Mike Pence aldri ville ha forkastet godkjenningen av Joe Biden som USAs neste president.

I dagene og ukene før Kongressens godkjenningsprosess av USAs nye president 6. januar 2021, la daværende president Donald Trump kraftig press på sin visepresident Mike Pence for å forkaste valgresultatet.

Denne prosessen er normalt å anse som rent formell, men Trump klarte å så såpass splid om valgresultatet under valgkampen og i de påfølgende månedene etter valget, at flere republikanske kongressrepresentanter og senatorer planla å forkaste godkjenningen av Biden.

I den tredje høringen til spesialkomiteen som gransker stormingen av Kongressen, populært kalt 6. januar-komiteen, handlet det meste om Trumps press mot sin egen visepresident Pence. Pence var selv ikke til stede under høringen.

Info Kongressens granskingskomité * Representantenes hus i Kongressen opprettet i juli 2021 en granskningskomité for å undersøke hva som ledet til stormingen av kongressbygningen i Washington 6. januar samme år. * Komiteen skal forsøke å fastslå omstendighetene rundt stormingen og hvilken rolle daværende president Donald Trump og hans medarbeidere spilte. * Komiteen har ni medlemmer og ledes av borgerrettsforkjemperen og demokraten Bennie G. Thompson. To republikanere er med i komiteen, Liz Cheney og Adam Kinzinger, som begge er fordømt av eget parti for sin deltakelse. * Komiteen har intervjuet over 1000 personer og har gjennomgått over 125.000 dokumenter og store mengder video- og lydopptak fra de dramatiske hendelsene som kostet fem personer livet. * Komiteen skal etter planen legge fram sin endelig rapport i september. Kilde: NTB Vis mer

Men det var Trumps egen datter Ivanka som nok en gang stjal showet.

For i høringen kom hun med nye og svært avslørende detaljer rundt en telefonsamtale mellom de to mektigste mennene i USA denne januarmorgenen.

– Da jeg for andre gang kom inn på kontoret, var han (Trump) på telefonen med det jeg senere fant ut at var visepresidenten. Samtalen var ganske opphetet, sa Trump-datteren i en video under høringen.

Den tidligere sjefrådgiveren og advokaten til Pence, Greg Jacob, bekreftet også under høringen at en telefonsamtale mellom presidenten og visepresidenten fant sted denne morgenen og at flere familiemedlemmer av Trump skal ha vært til stede på Det ovale kontor sammen med Trump under samtalen.

UENIGE: Tidligere president Donald Trump og tidligere visepresident Mike Pence i USA gikk forskjellige veier etter at det ble klart at Joe Biden sikret flertallet av valgmannsstemmene i USA.

Pence-presset

Trump har aldri lagt frem noen dokumentasjon på at valget var stjålet fra ham, og det har flere ganger blitt bevist at det ikke var omfattende valgfusk eller valgfusk som endret valgresultatet, noe også Trumps egen justisminister har uttalt ved flere anledninger, senest under høringens andre dag.

Dagen i forveien av godkjenningen i Kongressen, sa Trump på et velgermøte i Georgia:

– Jeg håper Mike Pence innfrir for oss, det må jeg si. Om han ikke gjør det, vil jeg ikke like ham like godt som jeg gjør nå.

Men dagen etter gikk Trumps egen visepresident tvert mot den sittende presidenten og iverksatte opptellingen og godkjenningen av valgmannsstemmene.

FØR STORMINGEN: Daværende visepresident for republikanerne Mike Pence og speaker og demokratenes leder i det ene kongresskammeret, Representantenes hus, Nancy Pelosi da godkjenningsprosessen startet i forkant av stormingen 6. januar 2021.

Prosessen ble avbrutt da illsinte Trump-tilhengere, som mente at valget var stjålet fra dem, tok seg over Kongress-barrikadene og inn i selve bygningen på jakt etter blant annet Mike Pence og demokratenes Nancy Pelosi.

Under selve stormingen skrev også Trump på Twitter at Pence «ikke hadde motet til å gjøre det som skulle vært gjort», noe flere av opprørerne fikk med seg, ifølge komiteen.

Mens stormingen pågikk ropte flere slagord som «heng Mike Pence» – et slagord Trump skal ha bifalt.

UT MOT PENCE: Dette skrev daværende president Donald Trump på Twitter mens opprørere hadde tatt seg inn i Kongressen.

Ifølge komiteen la Trump-advokat John Eastman press på Pence til og med etter opprøret og stormingen, skriver CNN.

Eastman skrev nemlig en e-post den kvelden der han ba Pence-rådgiver Jacob om å stanse godkjenningen. Jacob sa at han først viste e-posten til Pence én dag eller to senere.

Noen dager senere sendte Eastman også en e-post til Trump-advokat Rudy Giuliani der han ba om å få innpass på listen over mulige presidentbenådninger, ifølge komiteen.

Mente han ikke hadde makten

Det kom også frem i høringen at Trump ifølge en tidligere rådgiver til Pence løy til pressen om at Pence støttet planen om å stanse godkjenningsprosessen.

Flere tidligere medarbeidere i Trumps administrasjon vitnet under høringen.

Og tidligere Pence-rådgiver Greg Jacob anses som et nøkkelvitne. Han uttalte at Pence aldri mente at han faktisk hadde autoriteten til alene å avvise valgmannskollegiets stemmer, skriver CNN.

Den juridiske gruppen til Pence gjennomgikk også samtlige valg i amerikansk historie og kom frem til at ingen visepresident i løpet av de siste 230 årene noensinne hadde hevdet å ha denne makten.

Under høringen kom det også frem at Jacob har gått med på å vitne for komiteen på betingelser om at han slipper å snakke om et møte mellom Pence og Trump som fant sted 4. januar.

VITNET: Den tidligere sjefrådgiveren Greg Jacob (t.v.) til tidligere visepresident Mike Pence i USA inntok vitneboksen under torsdagens høring om 6. januar-opprøret. Også den pensjonerte republikanske dommeren J. Michael Luttig vitnet torsdag.

Komiteen: Mobben var tolv meter fra Pence

Folkemengden som stormet kongressbygningen 6. januar, var på et tidspunkt bare tolv meter fra Pence, skriver NTB.

Det fastslår spesialkomiteen etter at nye bevis ble lagt frem under høringen.

Den rasende mobben mente at valgresultatet var jukset med og at Donald Trump var den reelle vinneren.

Bare 30 sekunder etter at Trump skrev på Twitter at Pence ikke hadde motet til å gjøre det som burde gjøres, tok opprørerne seg inn i bygning, skriver CNN.

30 sekunder etter det igjen klarte de å ta seg videre inn i Krypten, én etasje fra der Pence var. Bare rundt ett minutt senere ble Pence hastet ned trappene av Secret Service og ledet til et sikkert sted der de oppholdt seg de neste fire og en halv timene.

– Fakta er at visepresidentens liv var i fare, sa den demokratiske Kongressrepresentanten Pete Aguilar som er med i 6. januar- komiteen under høringen.

Neste komitéhøring vil finne sted tirsdag 21. juni.

