PÅ GRENSEN: Anniken Huitfeldt besøker onsdag grensen mellom Tyrkia og Syria for å inspisere FNs humanitære bistand til landet som er i krig på ellevte året.

Huitfeldt i Tyrkia: Tror på snarlig Nato-løsning

Utenriksminister Anniken Huitfeldt ble varslet på forhånd om Tyrkias skepsis til svensk Nato-medlemskap. Nå vil hun forsøke å overbevise sin tyrkiske motpart om å snu.

Ap-statsråden er i Tyrkia onsdag, der hun blant annet skal møte den tyrkiske utenriksministeren Mevlüt Çavusoglu. Her blir Nato-utvidelsen et viktig tema.

Tyrkia har satt en midlertidig stopper for Sverige – og dermed også Finlands – søknad om å bli medlem av Nato. Tyrkia hevder at Sverige støtter terrorister, og krever blant annet at Sverige slutter å samarbeide med den kurdiske militsen YPG i Nord-Syria.

– Hva tenker du om at Tyrkia fortsatt blokkerer Sveriges Nato-søknad?

– Jeg tror vi vil finne en løsning frem mot Nato-toppmøtet, svarer Huitfeldt på telefon fra Tyrkia.

Fikk forvarsel

29–30. juni møtes Nato-landene i Madrid. Generalsekretær Jens Stoltenberg har i et stort VG-intervju varslet hvordan forsvarsalliansen vil styrke sitt forsvar for å svare Putin.

– Hvordan skal man komme frem til en løsning med Tyrkia?

– Sverige og Finland arbeider med dette, sammen med andre. Jeg vil selvfølgelig snakke med den tyrkiske utenriksministeren om dette, sier Huitfeldt.

TIDLIGERE KOLLEGER: Huitfeldt og Stoltenberg tar en corona-knokehilsen under Natos utenriksministermøte i Rige i fjor høst.

Hun sier til VG at Çavusoglu nevnte Tyrkias skepsis til svensk Nato-medlemskap til henne to dager før Tyrkia gjorde det offentlig kjent. Dette skjedde forrige gang de møttes, under et møte i anti-IS-koalisjonen i Marrakech 11. mai.

Nato for øvrig skal ha blitt tatt på sengen. Tyrkias reservasjoner kom som en overraskelse internt i forsvarsalliansen, ifølge kilder VG tidligere har snakket med.

Mener det er i Tyrkias interesse

– Hvor krevende er det å forholde seg til en motpart som stiller den type krav som Tyrkia nå gjør overfor Sverige?

– Jeg konsentrerer meg om å få til en løsning på dette spørsmålet. Jeg mener at det er også i Tyrkias egeninteresse at det blir tatt beslutninger i Nato. Sikkerheten for hele alliansen vil bli bedre, og Sverige og Finland vil gi ressurser til Nato som også vil komme Tyrkia til gode.

– Hva kan Norge gjøre for å overbevise Tyrkia om at våre nordiske naboer bør inn i Nato?

– Dette er veldig viktig for Norge, for det øker vår sikkerhet. Sverige og Finland oppfyller alle kriterier for Nato-medlemskap. Det er viktig at de nå står på prinsippene og bestemmer selv. Når jeg møter Çavusoglu i dag er det naturlig å diskutere dette, svarer utenriksministeren.

– Har Sverige sendt med noen ord til deg på veien?

– Jeg har et nært samarbeid med Sverige, vi er i løpende dialog.

Avviser at Norge er «terrorfrihavn»

På spørsmål om hva Huitfeldt vil svare dersom den tyrkiske utenriksministeren spør henne om Norges holdning til YPG-militsen, svarer hun at dette er et hypotetisk spørsmål.

Norge har, som en del av den USA-ledede internasjonale koalisjonen mot terrorgruppen IS, støttet YPG. Den kurdiske militsen i Nord-Syria er den væpnede grenen av det kurdiske partiet PYD, som er en søsterorganisasjonen til det kurdiske arbeiderpartiet PKK i Tyrkia. PKK står på terrorlisten i Tyrkia, EU og USA.

SETTER FOTEN NED: Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan vil ikke ha Sverige inn i Nato-fellesskapet så lenger de støtter grupper Tyrkia mener er terrorister og en trussel mot Tyrkias sikkerhet.

– Den tyrkiske ambassadøren til Norge har uttalt i VG at Norge ikke er stort bedre enn Sverige, og at Norge er en «frihavn for terrorister», med henvisning til at kurdere og gülenister har organisasjoner i Norge. Hva sier du til det?

– Dette er noe vi har hatt ulike vurderinger av, og noe jeg har tilbakevist i møte med representanter for tyrkiske myndigheter. I Norge er dette en del av ytringsfriheten. Og ellers er det et spørsmål rettssystemet eventuelt må vurdere.

– Men er PKK terrorstemplet i Norge?

– Påtalemyndigheten og rettsvesenet er ansvarlig for dette. Vi har ikke en egen liste, men følger FNs sikkerhetsråds sanksjoner, svarer Huitfeldt.

Utenriksministeren viser altså til at norske myndigheter ikke har noen egen liste over terrororganisasjoner, slik land som USA har.

Forsvarer milliardsum til Syria

Tidligere på dagen onsdag besøkte Huitfeldt guvernøren i grensebyen Hatay.

Hun fikk møte syriske lastebilsjåfører som frakter humanitærhjelp til opprørskontrollerte deler av Nordvest-Syria. Den norske regjeringen har vedtatt å bidra med 1,5 milliarder kroner til landet i 2022.

MØTER SJÅFØRENE: Huitfeldt møtte lastebilsjåfører og andre som organiserer den humanitære hjelpen til Syria i den tyrkiske grensebyen Hatay.

Bistanden går via FNs sikkerhetsråd, der Norge og Irland har ansvar for humanitærhjelp til Syria. FN-mandatet skal forlenges nå.

Dette skjer samtidig som Tyrkias president Erdogan varsler ny militæroffensiv i Nord-Syria.