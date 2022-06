KOLLEGAER: Donald Trump og tidligere justisminister William Barr sammen i 2020.

USAs tidligere justisminister: − Løsrevet fra virkeligheten

Tidligere rådgivere og politikere som tar avstand fra påstander om valgfusk, en tidligere Fox News-journalist og et nøkkelvitne som trakk seg i siste liten. Den andre 6. januar-høringen har startet.

– Denne morgenen vil vi fortelle historien om hvordan Donald Trump tapte valget, og at han visste han tapte valget og som et resultat av tapet, bestemte å gå til angrep på demokratiet vårt, sa komiteens leder, Bennie Thompson, da mandagens høring begynte.

Og det var i stor grad det de gjorde.

Den andre høringen i 6. januar-komiteen fokuserte i stor grad på valgnatten i 2020 da tidligere president Donald Trump hevdet at valget var preget av fusk.

KOMITEEN: Medlemmer av 6.januar-komiteen tar plassene sine etter at høringen ble utsatt i 45 minutter.

Gjennom flere videointervjuer med medlemmer av den tidligere Trump-kampanjen sier flere at de fortalte Trump at han tapte valget.

Den andre høringen i rekken skulle etter planen begynne klokken 16, men ble utsatt 45 minutter etter at kampanjelederen for tidligere president Donald Trump, Bill Stepien, trakk seg i siste liten på grunn av at kona hadde begynt å føde, ifølge New York Times.

Han skulle etter planen avgi sin forklaring angående hva Trump og hans stab visste om de fiktive påstandene om valgfusk etter presidentvalget.

I stedet stilte advokaten hans og leste en uttalelse på vegne av den tidligere Trump-kampanjelederen.

– Presidenten var uenig

I videointervjuene, av blant annet datteren Ivanka Trump, tidligere kampanjeleder Bill Stepien og tidligere justisminister William Barr, fikk de spørsmål om hva som skjedde i Det hvite hus etter at Fox News erklærte at Biden hadde flest stemmer i staten Arizona.

VIDEOINTERVJUER: Tidligere kampanjeleder Bill Stepien trakk seg fra høringen i siste liten, men det var gjort flere intervjuer i forkant hvor komiteen stilte spørsmål om selve valgnatten.

– Min anbefaling var å si at stemmene fortsatt blir talt opp. Det er for tidlig å si noe, men at vi er stolte over valgkampen, og at vi tenker vi er i en god posisjon, sa Stepien i videointervjuet.

På spørsmål om noen var uenige i dette var Stepien tydelig.

– Ja. Presidenten var uenig. Jeg husker ikke de eksakte ordene. Han mente jeg tok feil, og at han skulle gå i en annen retning.

Trump gikk som kjent ut på valgnatten og hevdet at det foregikk valgjuks mens stemmene fortsatt ble talt opp.

Info Fakta om høringen To republikanere og syv demokrater utgjør den spesialoppnevnte komiteen i Representantenes hus. Komiteen ledes av demokraten Bennie Thompson. Republikaneren Liz Cheney er nestleder. Granskingen har delt seg opp i flere ulike fokusområder, som er ventet å gi struktur til de minst seks ventede høringene. * Donald Trump og hans alliertes forsøk på å så tvil om valgresultatet og stanse Joe Bidens maktovertagelse * Organisering og finansiering av valgmøter og samlinger i forkant av kongresstormingen * Mangler og feil i sikkerheten ved Kongressen. Både Capitol-politiet og føderale etater er i søkelyset. * Selve stormingen og enkeltpersoners handlinger Kilder: AP, NBC News, NTB Vis mer

Tidligere Fox News-redaktør

Høringens første vitne var tidligere politiske redaktør i Fox News, Chris Stirewalt.

Fox News var først ute med å melde at Biden vant i Arizona, som drastisk minsket Trumps sjanser til å vinne valget.

– Vi visste at det ville være en konsekvens fordi det var en av fem stater som virkelig betydde noe, sa Stirewalt.

FØRST UT: Tidligere Fox News-redaktør Chris Stirewalt var høringens første vitne.

– Da vi fant ut hvor forbanna og fra vettet folk gikk over dette, var vi allerede i gang med å planlegge neste dang. Vi hadde allerede gått videre, sa han.

Han sa også at han ikke trodde Trump hadde noen sjanser til å vinne valget, etter hva som kom fram på selve valgnatten.

Tror Biden vant valget

Komiteen prøver å bevise at Trumps nærmeste rådgivere ikke var enige i hans påstander om valgfusk.

USAs tidligere justisminister, William Barr, gjorde flere opptredener gjennom tidligere videointervjuer.

– Han har blitt løsrevet fra virkeligheten hvis han virkelig tror på dette, sa Barr om Trump.

HARDT UT: USAs tidligere justisminister William Barr var med i høringen gjennom tidligere videointervjuer. Han er tydelig på at han ikke tror valget i 2020 var juks.

Han uttalte også at han ikke tror valget ble stjålet på grunn av valgfusk.

– Jeg har ikke sett noe siden valget som endrer meningen min, inkludert den 2000 Mules-filmen, humret han.

2000 Mules er en dokumentarfilm som skal bevise at valget i 2020 var preget av valgfusk. Faktagrunnlaget for filmen har imidlertid blitt tilbakevist flere ganger.