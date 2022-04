TOK SEG UT: Til tross for at politiet stanset flere av aksjonistene, kom likevel noen seg ut til tankskipet med gummibåt og kajakk.

Oljeaksjonister trosset politiet i Oslofjorden

Politiet forsøkte å stanse en aksjon fra Greenpeace i Tønsberg, men aksjonistene trosset politiet og tok seg ut til et tankskip med russisk olje. Tre personer er innbrakt, sier politiet.

Egentlig skulle flere aksjonister ta seg ut til tankskipet Ust Luga i tre gummibåter, men de ble stanset av politiet på stedet. Rundt fire personer fra Greenpeace kom seg likevel ut i vannet i to kajakker og en gummibåt etter en dragkamp med politiet om båtene.

Aksjonistene hektet seg så fast i ankerkjettingen til tankskipet, som skal levere russisk olje til Esso Norges terminal på Slagentangen i Tønsberg.

Også en politibåt har ankommet Slagentangen. NTB har forsøkt å få en kommentar fra politiet, men de har foreløpig ikke besvart våre henvendelser. Det samme har VG. Politiet har vist til at de skal sende ut en pressemelding. Men ved 11.30-tiden sier de til TV 2:

– Tre stykker er innbrakt til arresten, etter brudd på et pålegg. De hadde fått pålegg om å ikke gå inn dit. De som brøyt den er innbragt til politistasjonen, sier presseansvarlig Andreas Mørkve i politiet.

Ifølge Greenpeace er aktivister fra aktivistgruppen Extinction Rebellion også tilstede, og var blant dem som tok seg ut til tankskipet.

Sivil ulydighet

Aktivistene krever at Norge slutter å importere russisk olje som finansierer Putins krigføring, og at tankskipet nektes lossing. I tillegg krever Greenpeace at regjeringen støtter en utvidelse av EUs sanksjonsliste slik at den omfatter all import av russisk olje og gass.

Greenpeace har sendt brev til både Esso og regjeringen med krav om umiddelbar stans i all import og handel med russisk olje og gass.

– Vi har prøvd å få Esso og regjeringen til å ta ansvar uten å lykkes. Nå har vi ikke noe annet valg enn å bruke sivil ulydighet for å stanse oljetankeren, sier leder Frode Pleym i organisasjonen.

Ifølge Greenpeace er skipet lastet med 95.000 tonn jetparafin, en type olje som brukes til luftfart.

VG har tidligere skrevet om oljetankeren Ust Luga. Torsdag forrige uke ble det kjent at den har med seg olje fra Russland til Esso, omtalt av blant annet Dagbladet og NRK.

Oljen kommer fra selskapet Novatek. Selskapets og dets eier, oligarken Leonid Mikhelson (66), er sanksjonert av vestlige land, men at sanksjonene ikke står i veien for å handle olje fra selskapet.

– Bryter ikke med sanksjonene

Esso Norge bekreftet overfor Dagbladets Børsen i forrige uke at de er mottakeren av oljen fra Russland.

– Kjøpekontrakten ble inngått før Russlands invasjon av Ukraina. Esso Norge har ikke andre kontrakter om kjøp av produkter fra Russland, sa informasjonsdirektør Anne Fougner i Esso.

Hun understreket at lasten ikke er omfattet av gjeldende sanksjoner mot Russland.

18. mars i år ble EUs sanksjoner mot Russland innført i Norge. Det er tiltak som skal begrense handel mellom Norge og Russland med varer og tjenester.